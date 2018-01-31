龍華新創遊戲《螢幕判官》　預計今年上架

龍華科大新創團隊「18Light光穹遊戲」，新作《螢幕判官》在台北電玩展獲高人氣，聚集眾多遊戲玩家試玩。（校方提供）

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「18Light光穹遊戲」共同創辦人、龍華科大資網系學生陳崑元（中），向玩家說明新作《螢幕判官》最新章節設計。（校方提供）

龍華科技大學新創團隊「18Light光穹遊戲」，在學校育成中心及研發處三創中心協助下，參加第16屆台北國際電玩展，新作《螢幕判官》展現高人氣魅力。

校方指出，今年台北國際電玩展共有 28 個國家，近 400家業者、2000 個攤位規模展出，創下歷史紀錄，以遊戲版權交易為主的商務區則有來自全球各地超過2500 名專業買主入場，將台灣遊戲的優質內容推廣至世界各地。

龍華科大新創團隊「18Light光穹遊戲」，由資網系學生陳崑元及遊戲系校友陳任軒等5名龍華同學創立，創立初期便以原創作品《麥克尼西亞 (Magnesia)》一鳴驚人，取得「Unity遊戲與應用大賽」、「文創之星創意加值競賽」等多項大賽首獎，今年在學校育成中心及研發處三創中心支持下，參與本次台北國際電玩展，並將該團隊的新作《螢幕判官》於展場中曝光最新章節。

陳崑元表示，《螢幕判官》曾獲選為2017高雄遊戲週的年度菁英－最佳設計獎，預計在今年第一季於iOS 平台正式上架，未來也將支援Steam 等平台，《螢幕判官》背景設定在70年代台灣社會，故事從一則引發社會譁然的血案報導開始，玩家將隨著情節推演，逐步了解主角的人生，主角並嘗試在記憶與現實交錯的世界中，找尋真實結局的記憶碎片。

陳崑元坦言《螢幕判官》花了將近1年多的時間製作，在遊戲內以及美術設定當中皆蘊藏了大量隱喻，玩家將不斷地在過程中觸碰並反思諸如輿論殺人、刻板印象、家庭暴力等社會尖銳議題，玩家也將隨著情節推進，逐步了解主角的人生，並試圖挖掘真相、感受社會及輿論壓力，從中思索深刻人性的故事劇情。

(中時)

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