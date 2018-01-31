《中時晚間快報》鷹派翻盤拒簽約 雷倩：奪權

2018年01月31日 17:59 中時電子報 中時電子報

◎鷹派翻盤拒簽約 雷倩：奪權

婦聯會今召開臨時會員代表大會，以31票反對、28票贊成，決議否決簽署行政契約。婦聯會主委雷倩會後受訪表示，婦聯會已接獲政府通知，將重啟調查婦聯會案；她並一度哽咽表示，婦聯會團結從來都不是問題，權力才是問題，由何人主導婦聯會是目前最重要的問題，「這是赤裸裸的奪權」。

◎春節加班機取消 陸：「退改簽」費用全免

兩岸春節加班機風波持續延燒，中國大陸的東方航空、廈門航空日前宣布被迫取消176班春節加班機。大陸民航局副局長王志清今表示，受到影響的台胞，所有機票「退改簽」的費用全部免費，「盡力協調台胞通過其他方式返鄉」。

◎川普發表國情咨文：將建造更強大核武系統

川普在台北時間早上十點發表任內首次國情咨文演說，全程長達1小時20分鐘，在內政方面不斷自誇達成了創下美國歷史記錄的成就。在外交上也展現強硬立場，除了誓言讓美國更偉大和增加美國核武力量外，更以美國學生訪問北韓遭到判刑致死和脫北者的親身經歷向金正恩強力施壓。

◎周湯豪粉絲團破百萬 「想跟歌迷來點特別的」

憑藉著《REAL》專輯讓人氣、魅力一飛衝天、銳不可檔的周湯豪，2018年開春後喜事連連，日前得到KKBOX年度風雲歌手的他，臉書官方粉絲團更於昨(1/30)正式突破百萬人數，可說為自己演藝事業寫下一個新的里程碑！

(中時電子報)