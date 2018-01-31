目標雄踞北方！富邦悍將揭曉10年首波計劃

富邦領隊蔡承儒公布球隊今年年度口號「Rising North」。(蔡銘仁攝)

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中時電子報

富邦悍將去年標得新莊棒球場經營權，今年開始10年間，都會以新莊球場做為主場，領隊蔡承儒今(31日)也發表未來10年經營規劃，盼能打造「悍將王國」，他說，「要把新莊當成我們的家去看待，球隊代表王國，球員是王國的戰士，球迷是得守護的家人，新莊是我們要一起捍衛的城堡。」

富邦去年標得新莊球場未來10年經營權，投入超過1億元改造新莊球場，今年60場主場也確定都會排在新莊。蔡承儒今天公布10年計畫，將宛如長篇小說的風格呈現，每年都代表1本書、共有10本；此次首年進駐新莊，他喊出「Rising North(雄踞北方)」做為第1本書的副標。

蔡承儒期望用1個王國的概念包裝富邦，「Rising North(雄踞北方)」會是今年的年度口號，這個口號將袖在球員球衣的右側臂章上「球隊代表王國，球員是王國的戰士，球迷是我們得守護的家人，新莊是我們要一起捍衛的城堡，北部是我們的領土。」

另外，富邦今年規劃有13個主題日，目前第1個主題日取名為「全富武莊」，將定在3月27日到4月1日展開，上半季其他主題日的名稱預計在2月底公布。轉播部分，富邦主場60場將改由WinTV轉播、凱擘製播，球迷可透過IPTV(MOD/SMOD)、Cable、OTT(網路及行動裝置)收看。

(中時電子報)

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