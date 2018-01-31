寶寶床寢10Days for kids 過年檔期祭出迎春特惠

2018年01月31日 18:02 中時 吳娮翎

10Days for kids有機棉水洗透氣Ω天使枕，原價4800元，特價3688元加贈象寶寶口水巾。（10Days for kids提供）

10Days for kids智慧控溫收納式背心，原價4880元，特價3288元。（10Days for kids提供）

嬰幼童機能寢具品牌10Days for kids舉辦迎春特惠活動，「有機棉水洗透氣嬰兒床墊」原價1萬9800元，特價1萬4888元，加贈水洗嬰兒枕，「有機棉水洗透氣Ω天使枕」原價4800元，特價3688元，加贈象寶寶口水巾，智慧控溫系列也有優惠，「幼兒型健康肚圍」原價1800元，特價1288元、「收納式背心」原價4880元，特價3288元，活動期間再推出超值加價購活動，凡消費不限金額「有機棉寶寶保暖帽、護手套、護腳套」適溫舒眠組特價只要888元。

10Days for kids協理林文星表示，為增添春節歡樂氣氛，大年初一至初五將加碼推出「福氣旺旺福袋」，小象健康枕、樂活墊、多功能育嬰墊、太空幻象護脊兒童枕、小象抱抱袋等等人氣熱銷商品，也可以讓民眾以超低福袋價帶回家。預防醫學專家洛桑加參研究指出，每個孩子的睡眠時間需求不盡相同，一般來說，三個月大的孩子一天總睡眠時間約15至16小時，當嬰兒滿一歲時可能只需睡眠13.5小時、二歲時13小時、三歲時12小時、五歲時10到12小時，學齡兒童10小時、青春期則佔8到9小時。

除了檢視是否選對有助嬰幼兒健康成長的床枕外，建議父母可以注意影響睡眠的潛在問題，如睡眠環境是否吵鬧、空氣品質差、室溫過高或過低，或寶貝對環境不適應缺乏安全感、睡前玩的太興奮、吃太飽或過餓等等因素，也都會影響寶貝的睡眠品質。 10Days for kids迎春特惠活動自2月1日至2月28日，活動期間另有「好運旺旺抽抽樂」幸運抽獎，凡消費滿3000元即可現場抽現金抵用券或限量精美禮物，詳情洽百貨專櫃門市或洽服務專線0800-777-955。

(中時)