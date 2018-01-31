「達文西」精準腫瘤定位 男重啟腎利人生

2018年01月31日 18:14 中時 陳淑娥

患者進行達文西併超音波定位螢光顯影腎上腺切除手術，副院長歐宴泉講解手術過程。（陳淑娥攝）

鄭姓男子因攝護腺肥大求診泌尿科，意外發現左側腎上腺腫瘤，經核磁共振等檢查後，確診罹患功能性左側腎上腺嗜鉻細胞瘤，恐引起陣發性「惡性高血壓」，童綜合副院長歐宴泉安排第4代達文西併超音波定位螢光顯影腎上腺切除手術，約1小時順利清除腫瘤，讓鄭男重啟「腎」利人生。

泌尿科主任許兆畬表示，腎上腺為人體非常重要內分泌器官，分泌激素、調控免疫系統，維持體內電解質等，功能若受損，導致分泌過低或過高等情形，引發病症也不同，例如外觀改變、電解質不平衡、血壓升高或無功能性腫瘤。

許兆畬說，腎上腺長腫瘤導致的病症大致分4種，包括原發性醛脂醇過多症、庫欣氏症候群、腎上腺性生殖器症候群及嗜鉻細胞瘤。腎上腺腫瘤發生率，中年人約3%，老年增至約7%；而罹患嗜鉻細胞瘤機率每10萬人約0.08例，出現症狀為陣發性高血壓、嚴重頭痛、心悸、冒汗等，可能引起意外致死。

歐宴泉指出，達文西併超音波定位螢光顯影腎上腺切除術，從腹部插入幾處小切口，讓手臂器械進入腹腔，先將左側脾彎結腸與脾臟分離，使用超音波定位腎上腺位置後，再打入螢光顯影劑（ICG循血綠），讓血管器官清楚呈現，使手術輕易剝離腎上腺周邊組織，能完整清除腫瘤。

歐宴泉強調，第4代機械手臂，搭配超音波定位與螢光顯影，手術更精準穩定並快速，針對較大腫瘤或嗜鉻細胞瘤等困難手術也適用，手術時間更短、傷口極小，出血量僅5至30cc，只需1至2天住院，是患者的一大福音。

(中時)