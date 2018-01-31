研勤旗下掌門精釀啤酒 推泥煤風味新品

掌門精釀啤酒今(31)日正式推出3款泥煤風味新品，名稱分別為艾雷島的天空(左起)、泥煤爵士與泥煤狂熱。圖／業者提供

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研勤（3632）轉投資精釀啤酒品牌「掌門」，今（31）日宣布正式推出「艾雷島的天空」、「泥煤狂熱」與「泥煤爵士」3款泥煤風味啤酒，採用80～100％的煙燻泥煤麥芽，並以精釀技術增加啤酒多層次口感。

掌門精釀董事長周芳鉅表示：近年精釀啤酒大行其道，尤以啤酒花主導的美式風格獨領風騷。不過，隨著酒友對風味品飲的專業度日漸提升，也迫使酒廠必須推出更具創意與深度的產品，而此次一舉推出三款泥煤風味啤酒，便是希望能滿足酒友需求。

「艾雷島的天空」採用100％泥煤麥芽，並於製程中使⽤法式橡木浸泡，將泥煤威⼠忌的元素帶至精釀啤酒中。其創作理念與釀造方式打破既有啤酒疆界，進而結合泥煤威⼠忌的風味，帶給啤酒愛好者耳目一新體驗。

「泥煤狂熱」則延續掌門精釀帝王司陶特得獎酒款風格，並加以改造，導入80％泥煤麥芽，再加入部分特殊麥芽，風味層次更為多元。

常見的蘇格蘭愛爾啤酒以濃郁的太妃糖、焦糖和極低苦味為其特色，強調並催化蘇格蘭聞名世界的泥煤威士忌元素，「泥煤爵士」特將基礎麥芽全數換成泥煤麥芽，作為重現蘇格蘭風格的啤酒。

掌門精釀首席釀酒師張鈞凱認為，泥煤威士忌一直是台灣消費者的最愛之一，加上台灣消費者對精釀啤酒的接受度日益提升，包括酒精度、苦度與各種創意版本，都更加為人所接受，因此若能將泥煤風味完美融合在精釀啤酒中，不啻為新形態啤酒的最佳選擇。

(工商)

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