減空污 航港局辦國際商港切換用低硫燃油說明會

為減空污，航港局辦國際商港切換用低硫燃油說明會。（航港局提供）

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為減少商港區域船舶排放硫氧化物等污染物對空氣污染，交通部航港局於今明兩天分別於台北及高雄，邀請相關主管單位對航商業者，說明我國提前推動國際航線船舶進入國際商港切換使用低硫燃油具體措施，與會業者針對船舶設備調校、國內油品供應情形、查核方式、法制規範及獎勵方式等議題熱烈討論。

近期台灣空氣品質備受民眾關心，尤其高雄市的空氣污染問題。為減少商港區域船舶排放硫氧化物等污染物，航港局今天邀集環保署、台灣港務股份有限公司、中油股份有限公司及中國驗船中心等單位，於航港局辦理北部場次說明會，向航商業者宣導。

依據國際公約規定，國際航線船舶應於2020年1月1日全面採用含硫量0.5%以下低硫燃油，為及早改善港區所在地區空氣品質，交通部已於1月25日依商港法第75條預告，我國較國際公約提前一年開始，全面實施國際航線船舶使用含硫量0.5%低硫燃油，並自2月1日起針對進入高雄港國際航線船舶實施獎勵措施。希望航商業者充分了解硫氧化物的影響及相對應配套做法後，共同配合辦理，以提升港區周邊環境空氣品質，為改善臺灣的空污問題共同努力。

另為更全面改善商港空氣污染，交通部已研訂「高雄港空氣污染防制策略具體推動作法」，包含船舶減速、船舶使用低硫燃油、提高高壓岸電使用率等空氣污染防制措施。目前台灣港務股份有限公司據以研擬「國際商港空氣污染防制方案(草案)」，後續於交通部核定該方案後，將轉知各航商業者據以配合與申請使用低硫燃油獎勵金。

航港局將於2月1日，於南部航務中心旅運大樓4樓會議室（高雄市鼓山區鼓山一路2號）辦理南部場次說明會，請南部航商業者踴躍參加。

(中時)

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