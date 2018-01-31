台日藝術交流 台南月津港燈節10日「相約」鹽水

台南月津港燈節10日即將登場，今年以「相約」為主題，文化局邀全台民眾一起到台南賞燈。（萬于甄攝）

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藝術家不二良今年與南市文化局合作，推出〈釣魚小兔〉，與民眾相約在鹽水月津港過年。（萬于甄攝）
鹽水月津港燈節10日登場，近日已開始試燈。（萬于甄攝）

每一座燈都是主燈。一年一度的台南月津港燈節10日啟燈「相約」鹽水，今年燈區水域擴增至10公頃，並與日本京都《東山花燈路》合作，由台日雙方藝術大學學生用藝術交流，再匯集國內外藝術家的作品，共計48組件藝術燈景，閃耀台南23天。

每年許多民眾都會問「今年月津港燈節的主燈是哪一座？」，文化局長葉澤山會說「沒有主燈，因為每一座燈都是主燈」。文化局今年特別以「相約」為主題，讓燈節不單單只是燈節，同時也是人與藝術、國際與在地、當代與未來之間的對話。

葉澤山表示，鹽水月津港燈節已邁入第7年，逐漸打出燈節名氣，6年來已累積超過173萬人次參觀，今年以「藝術、環保、在地」為主軸，邀請國內外藝術家及團隊、學生等現地創作，利用月津港的湖面、水岸景致，襯托一座座藝術燈景，48件作品營造「相約」的氛圍。

2018鹽水月津港燈節燈區為歷年來最大的一次，今年延伸至水秀橋水域，布展範圍達10公頃，且月津港燈節首度與日本京都《東山花燈路》燈節雙向交流，由京都造型藝術大學師生在鹽水駐地創作3件作品，3月份台南藝術大學學生也將代表台灣，前往日本進行創作。

此外，因應時下光雕投影技術興起，今年月津港燈節邀請澳洲投影技術指標團隊TDC，在水秀橋周邊燈區，規畫水面光雕投影節目，藉此吸引賞燈人潮。2018台南月津港燈節10日至3月4日登場，文化局歡迎全台民眾過年時，一同到鹽水走春賞燈節。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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