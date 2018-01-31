2018年01月31日 18:29 中時 張穎齊

針對國民黨基隆市長初選採協調制，宋瑋莉無意協調，前移民署長謝立功受訪時回應，尊重宋瑋莉的想法，但認為協調仍不失一個好方法。（張穎齊攝）

藍基市長初選變局 宋瑋莉不願協調

國民黨基隆市長初選28日發生民調烏龍案，導致前移民署長謝立功與基隆市議長宋瑋莉由誰出線難產，黨中央在29日表示將採2人協調方式進行，但今（31）日下午3時許宋瑋莉在基隆地檢署受訪時，被媒體詢問和謝是否還有協調空間，宋卻回應「沒有什麼好協調，就是遵照當初黨的機制。」而謝回應，尊重宋，但協調仍不失一個好方法。

宋瑋莉表示，因為還有很多猜忌，造成民調誤植好像被動了手腳，等真相還原後再向各位報告。

謝立功則回應，雖然先前是要採協調方式，但對於宋議長的想法，他還是尊重，並肯定她的努力，但他認為，用協調方式仍不失為一個好方法，如今他和議長的共識還是團結才能勝選。

記者問及，關於這次的民調誤植，是否繼續追究審查？謝說，據了解民調的錄音檔可能已經沒有了，再追究逐一審查也沒有結果，他希望就此打住，一切看黨中央決定。

記者追問，那若重新辦理民調是否同意？謝回應：「這也是方法之一，但在先前與黨中央的討論中，似乎沒有這個共識。」

※影片說明：針對國民黨基隆市長初選採協調制，宋瑋莉無意協調，前移民署長謝立功受訪時回應，尊重宋瑋莉的想法，但認為協調仍不失一個好方法。（張穎齊攝）

(中時)