聘無經驗按摩師查獲色情 檢說有罪 法官判無罪

2018年01月31日 18:31 中時 林和生

屏東警方日前於市區一處SPA館查獲女服務員為男客進行「半套」性交易，檢方除將女子送辦外，同時起訴女老闆及女會計，其中一項認定原因為應徵廣告「勇於挑戰高薪推拿師（有無經驗均可）」，顯然屬於色情按摩及性交易場所，但法官卻打槍此說法，判決2女無罪。

被逮的男客指出，當天與朋友有約，因為提早到，所以想說進去消費一下，當時由唐姓會計帶他上樓，隨即便由女服務生替他進行油壓按摩，一直按到鼠蹊部，他忍不住起了反應，對方則繼續上下套弄，不過還未「繳械」，就被臨檢查獲。

2人皆坦承從事性交易，但鄧姓女老闆強調，店內只提供經絡推拿按摩，小姐若無經驗，她會親自教授，但禁止從事「那檔事」；唐姓會計也說，客人到店內沒有指定推拿師，於是就按班表帶他至房間等待服務，接著就是收錢，2人均否認仲介色情。

檢方起訴時指出，SPA館應徵廣告寫有「是你，勇於挑戰高薪的推拿師（有無經驗均可）」，若屬正當按摩，理應受有嚴格訓練，才能服務客戶，哪有無經驗亦可，又可獲取高薪。

但承審法官則認為，應徵廣告確實如此陳述，不過公司行號先應徵無相關工作經驗員工再加以培訓，於現今社會實屬常見，而單純從事按摩、推拿工作，若技術專精、辛勤工作，並非無獲取高薪機會，因此沒有必須結合性交易的道理。

且一般提供色情服務業者為管制客人出入及躲避警方查緝，大多會在入口、通道或樓梯間設置監視器或警報器，不過警方上門查緝時，男女雙方都仍在包箱內，未有任何反應措施，且經過一段時間才開門，可見店內根本沒有提醒裝置，與一般色情交易店家不同。

(中時)