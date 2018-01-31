禽流感爆不停！二林肉鴨場再淪陷 撲殺3250隻

二林肉鴨場感染禽流感，防疫人員31日進場，共計撲殺3250隻肉鴨。（吳敏菁翻攝）

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二林肉鴨場感染禽流感，防疫人員31日進場，共計撲殺3250隻肉鴨。（吳敏菁翻攝）

連日低溫，「禽」況大不妙，全國各地禽流感爆不停，彰化縣已經5場肉雞、肉鴨淪陷，彰化縣二林鎮一場肉鴨場1月23日申請上市前監測採樣，30日經家衛所確診H5N2亞型高病原性禽流感病毒。防疫人員31日進場，共計撲殺3250隻肉鴨。

彰化縣動物防疫所所長董孟治表示，彰化縣肉鴨場上市監測工作已採樣送檢265場

，截至目前有4場H5N2亞型高病原性禽流感病毒案例場，均已撲殺清場消毒完成。另一場是肉雞也完成消毒撲殺。

彰化縣動物防疫所提醒養鴨業者，鴨隻較不易由外觀判斷是否感染禽流感，因此農委會公告全國鴨場鴨隻自107年1月16日起至3月31日止都需檢測禽流感陰性，並檢附檢測報告及家禽健康證明書才能上市屠宰。提醒養鴨農民鴨隻屆上市前，請提早通知特約獸醫師或動物防疫機關，以利安排採樣事宜，並請本縣養鴨農民配合相關採樣監測工作。

動物防疫所說明高病原性禽流感案例場撲殺清場後，需由動物防疫人員確認清潔消毒程序符合規定後，場區及禽舍至少應淨空21天以上。另外，高病原性禽流感案例場其周圍一公里所有家禽場需進行採樣監測工作，連續三個月，以監測病毒是否有傳播之虞。

(中時)

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