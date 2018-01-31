台南養鵝場感染H5N2 動保處撲殺1051隻肉鵝

2018年01月31日 18:33 中時 萬于甄

動保處防疫人員針對禽場進行消毒，並呼籲禽主務必落實禽場人車管制及消毒，才能有效防堵疫情入侵及傳播。（萬于甄翻攝）

台南後壁一處養鵝場禽主28日發現鵝隻異常大量死亡，通報動保處送驗後，31日確認感染H5N2禽流感病毒，動保處人員隨即前往撲殺場內1051隻肉鵝，並針對禽場周邊道路加強消毒、檢測，動保處提醒，近日冷氣團來襲，禽主務必多加注意禽隻健康狀況。

動保處長吳名彬表示，該處感染H5N2禽流感病毒的鵝齡約73天，因禽主日前通報發現鵝隻有異常大量死亡的情況，28日採樣檢測，31日確診感染H5N2高病原性禽流感後，隨即前往禽場撲殺。

吳名彬說，水禽類的飼養方式仍採露天居多，增加禽流感病毒的感染方式，雖然鵝隻感染禽流感病毒時，症狀較明顯，但鴨隻感染病毒時，症狀卻相對不明顯，雖會排毒，卻也增加傳播的風險，因此去年12月下旬開始，所有鴨子上市前都要經過禽流感病毒檢驗，近期才傳出不少鴨的禽流感疫情。

動保處31日撲殺1051隻肉鵝，為今年第2場因感染禽流感而撲殺的案例，吳名彬指出，動保處近年來加強防疫工作，感染禽流感的場次有明顯下降，從2015年122場、2016年9場、2017年也僅有17場。

動保處強調，防疫期間禽主務必加強場內禽隻的保溫及通風，讓家禽免疫力不低落，並落實進出禽場的人車管制及消毒，才能有效防堵疫情入侵及傳播。

(中時)