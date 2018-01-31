AIT金門舉辦爵士音樂會 2／2晚上總兵署登場

由美國在台協會（AIT）、美國海外爵士教育協會主辦的「爵士風獅爺音樂會」，將於2月2日(五)19：00-21：00在總兵署登場。（立委楊鎮浯服務處提供）

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由美國在台協會（AIT）、美國海外爵士教育協會主辦，輔仁大學音樂系、台北爵士大樂隊、立委楊鎮浯服務處協辦的「爵士風獅爺音樂會」，將於2月2日(五)19:00-21:00在總兵署登場，歡迎鄉親免費進場。

主辦單位指出，這場在金門縣定古蹟總兵署上演，演繹東方與西方人文碰撞的「爵士風獅爺音樂會」，由Angelo Versace（美國亞利桑那大學爵士系主任）、Chris Wabich（凱德森爵士鼓代言人、圖森亞歷專任打擊樂教授）、Jennifer Ing（L.A. Transfer歌手）、李承育（Antigua薩克斯風代言人）、謝智揚（輔仁大學音樂系講師）共同擔綱演出，他們各有專精的音樂才華，將以優美旋律和動人的音樂演奏，引領民眾走進爵士樂的世界。

另2月3日（六）14:00-16:00於金城鎮公所3樓也有一場「爵士大師班」，入場方式採預約報名，有興趣者可聯繫輔大音樂系辦公室（02-2905-2377）。

立委楊鎮浯表示，系列活動在美台協力單位包括美國在台協會、美國海外爵士教育協會、輔仁大學音樂系、台北爵士大樂隊、凱德森樂器、安迪華管樂、金豐租車、愛享樂音樂工作室、瀚裕坊民宿、大河工作室等單位共同贊助下，讓美國在台協會首度將美國爵士音樂家送到金門，機會非常難得，歡迎鄉親一起透過「音樂」這個共通語言，打開了解世界的門窗。

(中時)

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