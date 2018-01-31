女客人一週不洗頭 美髮師搓出滿手「灰黑色泡泡」

2018年01月31日 18:40 中時電子報 莊楚雯

一名女網友在臉書「靠北奧客」上PO文，表示從事美容業的她，最痛恨的就是一個禮拜不洗頭的女客人，每次洗她們的頭，真的噁到不行，不僅洗出滿手「灰黑噁心泡泡」，還抱怨她們「出油量可以拿去炒菜的妳知道嗎？頭皮臭到快跟烤肉沾附到炭火味道差不多了」。

原PO表示，她在美髮業從菜鳥做起，到現在已經工作2年多，真心覺得有些客人的生活習慣很髒，尤其最近天氣寒冷，一兩天不洗頭還可以接受，可是無法理解客人為什麼能懶惰到等天氣不冷再洗。如果是生病、坐月子就算了，但真的好多客人都懶到一個禮拜洗一次，讓原PO憤怒不已「妳說妳忙？一個禮拜有168個小時，扣掉基本睡覺工作，我不相信沒辦法自己抽出洗頭的時間」，還表示這樣的人真的多到不行，最後都洗頭洗到手乾裂，容易敏起紅疹子。

為了讓網友理解洗這種臭頭有多噁心，原PO還補充說明「你可以試試連續洗4、5個這種臭頭客人，有的洗出來的泡泡根本就是灰黑的噁心泡泡，更別提還會被客訴洗頭助手不會洗」，因為大部分剛洗完頭都有乾癢的問題，頭太髒洗好就會變得又乾又癢。

原PO還說，雙手長期泡水又碰清潔用品，根本無法補足大量流失油脂變乾裂，「一個女孩子好好的手就這樣裂開，很醜，傷口癒合還在手上留下疤痕，根本不能看...」

對此，網友們紛紛對美髮師的辛苦感到不捨，「美髮業的職業傷害真的好可怕」、「我無法想像超過2天沒洗頭...很噁心，枕頭會都是油味欸...」、「還有好幾個月洗一次的，那洗完才真的癢」、「我知道有些女生的確很懶得洗頭，要吹乾很花時間很麻煩，但是整個人頭皮出油一頭油味難道都不會覺得丟臉嗎？」

(中時電子報)