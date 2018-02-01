文化快遞》2018台北國際書展 讀力時代的來臨

2018年02月01日 09:00 中時電子報 文、圖／財團法人台北書展基金會

混合實境的VR體驗，是書展亮點活動之一。

書展市集是吸引年輕人創意交流的園地。

「青年創意出版區」的「Make a Zine」展區，只要一張紙、一支筆，就可動手做專屬自己的Zine。

每年全臺民眾引頸企盼的閱讀嘉年華，由文化部主辦、台北書展基金會承辦的2018年第26屆台北國際書展，將於2月6日至11日在世貿一、三館舉行。同時熱烈響應「城市在閱讀」，首度帶動北北基地區共同協辦，吸引全臺各地閱讀串聯活動逾百場，書展的閱讀觸角延伸得更深、更遠、更廣。

2018年書展以「讀力時代」為主題，邀請「以色列」作為主題國，與國人分享這個全世界重視知識力量的民族，如何從閱讀中激盪出源源創意，進而成為科技創新的強國。

創新國度以色列 2018書展亮點多

今年適逢以色列建國70週年，主題館以時光隧道為概念，以希伯來文大型聖經作為視覺主軸，從聖經時代與猶太文化作為出發點，展示以色列的風味料理、電影藝術、設計時尚、科學新知、益智遊戲和獨創教育等。展館內還有新創科技虛擬實境體驗，屆時民眾不但能以混合實境的VR體驗以色列風光，也可嘗新當前熱門、稱作「以色列麻將」的拉密桌遊。

2018年精采展館數不完，從書展大賞館、數位出版主題館、青年創意出版區到童書繪本主題館。數位出版主題館首度與法國在台協會及資策會合作，展出法蘭克福法國館中的精采數位出版品；青年創意出版區邀請年輕新世代，以年輕人最愛的Zine登場；2018年書展首次針對個人展提供迷你展位，創作高手也將大展身手。

漫畫原創與數位體驗 2018書展大亮點

隨著閱讀模式的改變，數位體驗成為新趨勢。2018年數位出版主題館首度與法國在台協會及資策會合作，除了結合法蘭克福法國館中展出的數位出版品，與臺灣數位出版品同臺較勁外，並邀請法、臺專家舉辦論壇、工作坊、新創媒合會，以延伸更多數位交流的可能性。

動漫和科技的結合，也將在今年書展令人大開眼界。2018台北國際書展首次聚焦「臺灣原創」主題，將數位結合動漫，預計以浮空投影的方式呈現，同時漫畫《北城百畫帖─大正臺北》、《異人茶跡─清末大稻埕茶行》也將以AR重現書中場景，以及當年茶行、茶市等。

另外，書展內人氣最火紅的動漫區，將由IP原創勢力強大的臺灣角色品牌協會帶來「臺灣圖像暨原創角色展」，介紹近來臺灣最火紅的原創角色IP外，也有精采人偶秀、角色簽名會、演唱會、握手會、動畫發表等炒熱現場。

2018年台北國際書展精采策劃目不暇給。誠品書店今年重回台北國際書展，舉辦「誠品時光特展」，從選書、出版，再搭配誠品重要文化事件，多視角呈現誠品書店人與書相遇的美麗風景；此外，預計規劃「整個島嶼都是我們的文學館」展出，呈現臺灣文學館與全臺25所文學博物館合作，透過影像、文字的搭配（包括展覽說明和文物），以及App的運用，藉以凸顯各文學館舍與土地的連結，引導民眾在走讀中重拾臺灣文學的感動。

國際作家陣容堅強 場場精采不容錯過

本屆應邀來臺的以色列作家，均為一時之選，例如：專以探討當代以色列的流行文化與媒體現象的作家諾雅‧葉德琳、以童書《李奧叔叔的冒險》大賣45萬冊的暢銷作家亞納茲‧利維、美食專欄作家吉爾‧霍華夫、以日用品拼貼名人肖像的插畫家哈諾‧皮芬等，其中諾雅‧葉德琳新作《軟禁》，中譯本近期發行。

其他國際作家眾星雲集，紛紛推出精采首發書，以饗讀者。例如：法國文壇新銳作家蕾拉‧司利馬尼，以保母殺嬰為主題的《溫柔之歌（Chanson Douce）》，於2016年勇奪法國龔固爾大獎；美國作家溫蒂‧沃克首部作品《最好別想起》一鳴驚人，並獲知名女星瑞絲‧薇絲朋青睞，買下電影版權；2018年適逢日本重量級女作家吉本芭娜娜成名作《廚房》出版30週年，她也將為新書《夜間馬戲團》來臺舉辦發表會。

至於喜愛推理的讀者們，更不能錯過米澤穗信的「古籍研究社系列」，這位直木獎得主也將在2018年為系列新書《遲來的羽翼》站臺。另外，高齡議題發酵，日本社會學者上野千鶴子以《一個人的臨終》掀話題；韓國旅遊作家太源晙帶著60歲老媽一起寫出百萬人氣的旅遊經，《帶媽媽去旅行Ⅱ》也將在臺首發。

城市在閱讀 北北基大串聯

為擴大全民閱讀場域，2018年台北國際書展舉辦「城市在閱讀」活動，臺北市、新北市、基隆市三地熱烈響應，各地圖書館、學校、獨立書店、藝文場所等，以台北國際書展為中心，串聯文化部駐外單位，成功將閱讀種子拓展到書展以外場域。

首度響應「讀力時代」所推出的行動書車，即日起至2018年1月31日止，由獨立出版聯盟以快閃方式，讓書車不定期出現在新北市、臺北市及基隆市人潮聚集的據點，展示獨立出版聯盟出版品、2017及2018書展大獎入圍作品，以及Openbook閱讀誌2017年度好書獎得獎作品。活動期間舉辦8場「行動講堂」，邀請講者搭配書車現場與民眾互動，分享創作理念。

台北國際書展延續去年推行「18歲以下憑證免費入場」的優惠，展期每天延長至20時，週五、週六至22時，天天都是輕鬆充電的星光夜。持2018年書展門票票根，也可到串聯的全臺13所博物館，享有各式優惠，以迎接新年快樂走春。

2018台北國際書展

時間│2/6～2/11，週二至週日10:00～20:00，週五、週六至22:00（2/6 15:00前僅限專業人士換證、身障人士及其陪同者入場）

地點│台北世貿中心一館（臺北市信義區信義路五段5號）、台北世貿中心三館（臺北市信義區松壽路6號）

票價│單日票100元

電話│02-2767-1268

網址│www.tibe.org.tw

(中時電子報)