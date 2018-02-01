除舊布新換床好時機　指定商品買一送一

2018年02月01日 08:30 中時電子報 綜合報導

歲末迎新、除舊布新，家家戶戶趕著在新年之前入厝、掃除、為居家添新裝以求好運、求好財；其中與睡眠品質、健康息息相關的床墊，你是不是也做好健康檢測了呢？

其實，每個床墊都有它的「最佳使用時間」，假若睡在床墊上不再有支撐感，容易導致身體疼痛或僵硬；或者感覺彈簧床變形、凹凸不平以及嘎嘎作響，就表示該換床墊了。床的世界總經理陳俊傑表示，雖然床墊彈簧主體結構保固10年，但受到台灣氣候潮溼影響，床墊受到蟎蟲等有害物質的積聚，即使外觀、功能性均維持正常，也會影響到人體的睡眠和健康。所以一般來說床墊最佳使用時間大約為6~8年。

現代人工作壓力大，健康意識抬頭，尤其辛苦了一整年，終於可以藉著新春年節好好在家放鬆、睡個好覺；加上床墊業者在年終推出的優惠促銷活動，消費者不妨趁著年終大掃除、趁機做一次床墊檢測。

試床墊最好躺到睡著 選大品牌為佳

專家們建議選新床墊時，一定要試躺15分鐘以上；對此，陳俊傑表示，人一天睡在床上8小時、一張床睡8年，挑選床墊非常重要，「躺久一點、甚至躺到睡著，親自感受床墊的軟硬度是否合適，避免買回家才發現過硬或過軟；一般建議安排2至3小時、由專業睡眠諮詢師安排試躺，針對睡眠習慣與床墊貼合度測試。」他提醒試床時，正躺與側躺都要試，注意肩部、腰部、臀部是否服貼，避免買回家後睡的腰酸背痛。挑選床墊時最好選擇大品牌、有口碑的床墊品牌。

專家表示，試躺床墊時最好躺到睡著，並根據睡眠諮詢師的建議，挑選貼和度最佳的產品。（圖廖一德攝）

看準年終掃除的換床需求、不少名牌床墊業者通常都在此時推出年度最優惠促銷，包括買床墊抽紅包、床墊買大送小，加碼贈送空氣清淨機、除濕機、濾水壺、吸塵器等家電用品；其中床墊龍頭品牌「床的世界」年終慶堪稱床墊業者最大手筆優惠、祭出全館床墊58折(黑標商品)，床墊消費滿額39,600元，再加碼「買一床送一床，買席夢思名床送席夢思名床」活動。

主臥次臥一次換 最多現省12萬6

陳俊傑表示，去年、2017年「床的世界」推出床墊除塵螨的售後健檢服務；今年更進一步、想把服務做的更周到，「希望主臥、次臥一次換的活動，能喚起消費者對床墊與健康的重視。」

創立46年的「床的世界」是台灣最大床墊連鎖通路、也是台灣最先進的製床工廠，品質與世界接軌；歲末年終特賣、首次推出的4大明星商品特定限量活動；活動期間，買《美國原裝席夢思》指定商品，買一床送一床，買人間天(身堂)送床的世界-國民床墊、買超級床墊英雄/巨人贈送床的世界-星級床墊。

買超級床墊英雄/巨人贈送星級床墊。(圖/床的世界提供)

買美國原裝席夢思名床、送市值28,800元、美國原裝席夢思名床福滿系列(56.6尺上墊)；購買原價126,000元的美國原裝席夢思名床唯心系列(56.6尺上墊)、買一送一，送同品項名床、最高現省126,000元。還有多款世界名床「買一床送一床」的年終慶優惠，讓你主臥、次臥一次購足。

(中時電子報)