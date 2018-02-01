2018年02月01日 06:50 中時電子報 尉遲佩玉 、林博泰／台灣運彩總經理 、林博泰／台灣運彩總經理

影片《時來運轉》眉角 – 林博泰：超級盃(Super Bowl)誰能奪冠？

一年一度全美為之瘋狂的「美式足球超級盃」（NFL Super Bowl）台灣時間2月5日(一)早上7點半即將在耗資10億美元全新的明尼蘇達維京人球場盛大舉行，台灣運彩提供單場投注，大家可以猜哪一隊在「不讓分」或「讓分」的情況下會獲勝，也可以猜2隊的總得分是「單數」還是「雙數」，以及比設定值「大」還是「小」，希望喜歡美式足球的朋友們都可以「買運彩 看比賽 更精彩」。

北美四大職業運動冠軍賽。(圖/台灣運彩提供)

美式足球(NFL)與美國職棒(MLB)、美國職籃(NBA) 以及國家冰球(NHL)合稱北美四大職業運動，最精彩的冠軍賽分別叫作「超級盃」（Super Bowl）、「世界大賽（World Series）」、「總冠軍賽(Finals)」以及「史坦利盃（Stanley Cup）」，如果以美國電視轉播的收視率來看，美式足球「超級盃」可以說是遠遠超過其他3個大賽，廣受歡迎的主要原因有4個：

超級盃特色。(圖/台灣運彩提供)

一、稀有度高且刺激性強：毎年NFL「超級盃」都僅此1場(淘汰賽)，與MLB、NBA及NHL冠軍賽的至少4場(7戰4勝制)不同，物以稀為貴，加上比賽過程相當刺激，觀賞性大大提高。

二、音樂超級巨星站台表演：NFL「超級盃」前2節(毎節15分鐘)結束時的中場表演（Halftime Show），都會有當代流行音樂的超級巨星站台表演，例如麥可．傑克森、瑪丹娜、碧昂絲、珍娜．傑克森以及女神卡卡等，大大吸引各界目光。

三、比賽時間固定，易養成收視習慣：NFL「超級盃」毎年比賽的時間都固定安排在美國時間1月的最後一個或2月的第一個禮拜天的晚上進行，廣大的社會大眾已養成家家戶戶固定收視的習慣。

四、巨額廣告掀話題：由於賽事與表演超級吸睛，即使廣告費每30秒高達500萬美金，廣告商仍然是趨之若鶩，常常成為媒體爭相報導的話題。

近十年美式足球「超級盃」冠軍及MVP。(圖/台灣運彩提供)

NFL 2017-2018例行賽今年1/1結束時，美聯及國聯各有6隊進入季後賽，分別是美聯的新英格蘭愛國者、堪薩斯酋長、傑克森維爾美洲虎、匹茲堡鋼人、田納西巨神、水牛城比爾，以及國聯的費城老鷹、洛杉磯公羊、紐奧良聖徒、明尼蘇達維京人、亞特蘭大獵鷹、卡羅萊納黑豹，12隊歷經場場重要的殊死戰(單淘汰賽)，最後由費城老鷹及新英格蘭愛國者勝出挺進「超級盃」，爭奪第52屆總冠軍寶座。

2018超級盃對戰表。(圖/台灣運彩提供)

台灣運彩提供單場投注，大家可以在比賽前透過買運彩猜看看哪一隊在「不讓分」或「讓分」的情況下會獲勝，也可以猜看看2隊的總得分會是「單數」還是「雙數」，或是2隊的總得分是會比台灣運彩的設定值「大」還是「小」，這些玩法都非常簡單好玩，喜歡美式足球的朋友們不妨可以買張運彩，驗證自己對比賽預測的眼光是否精準，享受「買運彩 看比賽 更精彩」的樂趣。

(中時電子報)