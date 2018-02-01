女子傳自慰片挽留 前男友新歡怒嗆「散布到女兒學校」

吳女的自慰影片，遭前男友現任陳姓女友威脅傳給吳女女兒，怒而提告。(非當事人示意圖／翻攝自影片)

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中時電子報

台南一名吳姓女子私傳自慰影片，希望分手盧姓男友回心轉意，不料盧男現任陳姓女友竟威脅吳女，揚言要將自慰片傳給她就讀高中的女兒，氣得她提告。

《ETtoday》報導，吳女指控陳女2017年4月曾傳訊給林姓男子說：「我只知道我親眼看到1月23日吳小姐有傳自慰影片，說她想要的意思，請你告訴吳小姐，如果她再招惹我，我一定會把東西發送給大家分享」。還說：「我只是想請你轉達我手上有她的自慰片」、「如果不是這個男生（指盧男）叫我千萬不要把自慰影片流傳出去，我早就傳給大家分享，而且她有女兒，我一定會把她的淫照，發送給她女兒的學校」。

吳女接到林男轉傳的完整對話，終日惶恐不知所措，深怕影片外流會影響到女兒的學業，憤而怒告陳女恐嚇。

開店經商的陳女反控，吳女曾在LINE中傳訊給男友說：「總有一天我要砸了那家店，讓全安平的人知道她偷腥」、「你再被我發現你去她們店或是她家，我一定砸了她的店，妳可以試試看」。反控吳女要求50萬元精神賠償，並主張和吳女求償的金額抵銷。

法官表示，陳女傳訊給林男說的話，確實對吳女造成傷害，考量雙方經濟因素，判陳女須賠吳女10萬元精神賠償，可上訴。刑事部分則依恐嚇危害安全罪判陳女拘役20日，可易科罰金2萬元。

(中時電子報)

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