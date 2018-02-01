共此明月光 繞著地球追超級藍色血月

著名的紐約自由女神像旁的超級月亮。在美國東岸月食開始時，月亮已接近地平線，只能看到一部份月食影像。（圖／美聯社）

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1月31日晚天空上演「超級藍色血月」(super blue red moon)，而由於時差關係，全球每個地點出現藍色血月的時間都不一樣。今天全球各地的天文愛好者都整好裝備，準備抓取最美、最動人的奇觀。而在各國著名景點與地標欣賞如此天文奇景，卻也呈現出多種不同趣味。152年來首次的超級藍色血月在全球各地高懸夜空，景色絕美，一張都不要錯過。

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圖中是美國堪薩斯州托皮卡市的堪薩斯州議會大廈，屋頂上的艾德亞斯特拉戰士塑像與超級月亮。這座雕塑是美國當代藝術家理查．利普德的作品。（圖／美聯社）
美國加州聖塔摩尼卡市海灘上的摩天輪與超級月亮。（圖／美聯社）
俄羅斯海參崴市的超級月亮，與月光下的人民英雄塑像。（圖／美聯社）
烏克蘭克里米亞半島的葉夫帕托里亞市是位於黑海之濱的港口城市，圖中是當地聖尼可拉斯大教堂的頂端看到的超級月亮。（圖／路透）
泰國曼谷大皇宮的超級月亮。（圖／美聯社）
緬甸著名景點與地標「仰光大金寺」的超級月亮，該寺是緬甸最神聖的佛塔，供奉了4位佛陀的遺物。（圖／美聯社）
日本東京著名地標「東京晴空塔」上的超級月亮。（圖／美聯社）
韓國首爾市奧林匹克公園和平之門上的奧運五環標誌與超級月亮。（圖／美聯社）
新加坡摩天觀景輪上所拍攝的超級月亮。（圖／美聯社）
一架民航客機飛抵香港時經過超級月亮，形成有趣的圖案。（圖／美聯社）
全球的天文愛好者都在今天整治裝備屏息以待這個152年以來的重要天文奇觀。圖中是香港市民準備拍攝超月亮的照片。（圖／美聯社）
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