4000台大人、院士、前校長、教授向蔡英文怒吼 大學自主不容玷污

逾4000名台大人發起「抗議政治力介入台大，堅守大學自主」連署，昨（31）日寄給總統蔡英文，鄭重聲明大學自主是台大堅守的核心價值。圖為台大校門。（圖／本報資料照片）

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中時電子報

台大教授、校友自發性發起「抗議政治力介入台大，堅守大學自主」連署，逾4000名台大人響應，連署聲明與名單昨（31）日寄給總統蔡英文，鄭重聲明大學自主是台大堅守的核心價值。

台灣大學校長遴選委員會1月5日選出新任校長，由中央研究院院士管中閔當選，原訂2月1日上任，但遴選結果出爐後，遴選程序、利益迴避、資訊揭露及管中閔個人論文，屢遭各界質疑。

根據中央社報導，由一群台大教授自主形成的「台灣大學自主行動聯盟籌備會」昨（31）日發布新聞稿表示，政治力大力干涉台大新校長上任，引發台大校園憤怒，因此台大教授、校友自發性發起「抗議政治力介入台大，堅守大學自主」連署活動，於今天中午截止連署。

台灣大學自主行動聯盟籌備會指出，連署在短短7天獲得台大前校長孫震、李嗣涔，前教育部長曾志朗和楊振寧、黃一農、陳培哲、孟懷縈、廖一久等40多名中研院士以及逾4000多名台大教職員、學生、校友共同連署，連署聲明與名單將立即寄給總統蔡英文，表達知識份子的集體憤慨。

寄給總統蔡英文的連署聲明指出，因為台大已故前校長傅斯年堅守的大學自主精神，在任何時代，台大與台灣的大學比社會更開放、自由，而捲動台灣民主化、自由化運動，部分關鍵社會力就來自大學校園，特別是台大，沒有大學自主，沒有日後的黨外選舉，沒有解嚴前後的民主運動，更沒有今日能擔任總統的蔡英文。

連署聲明提出3點要求，要求黨政高層黑手不得介入大學校長的遴選、要求立法院尊重大學自主與人事自治的憲政精神、要求教育部長尊重大學自主、挺起腰桿不再屈從政治介入，配合政治操作。

該連署聲明也指出，自今年1月5日台大依法遴選出新校長以來，監察委員、立法委員及媒體等，即不斷以政治力介入干擾，台大人在此鄭重聲明大學自主是台大堅守的核心價值，不容玷污。

(中時電子報)

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