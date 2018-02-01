產兒後9年1次「房事」都沒有 丈夫崩潰問：我該跟她說掰掰嗎？

大陸一名男子長達9年與妻子沒有性生活，讓他崩潰求助 (圖／翻攝自網路)

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中時電子報
／綜合報導

情侶結為夫妻後才是挑戰的開始，任何事情都有可能變成離婚的導火線，其中也包括不少因為性生活而雙方破裂的案例。大陸一名男網友在「杭州19樓」論壇上PO文求助，說自己與妻子整整9年來都沒有一次「夫妻生活」，讓他相當痛苦，不知道要不要繼續維持這段婚姻。

男網友說與老婆是網戀，05年認識後06年結婚，在10年有了孩子，當時生活相當圓滿，雙方都很幸福，但自此開始全無性生活。

男網友表示妻子懷孕的那一年當然知道不行，所以他也不勉強，但孩子出世後，妻子又以帶孩子太累為由拒絕，他考量到孩子都是妻子在帶，所以也願意理解。但往後幾年妻子卻找了各式各樣的理由拒絕，就是不與他行房，讓他懷疑妻子是否染上什麼疾病，想帶去醫院看診，卻又遭妻子拒絕，也不敢去外面花錢找女人，怕自己變成出軌爛男。

直到現在孩子已經8歲了，妻子始終拒自己於千里之外，讓他崩潰說「我現在才30多歲，難道男人的大好時光就要這樣埋葬嗎？我就要這樣活一輩子嗎？」，加上夫妻兩人感情越來越平淡，漸行漸遠，讓他有了離婚的念頭，可是又怕傷害孩子，實在不知如何是好。

網友們則相當同情，表示9年實在很能忍了，大多數人都說可以結束就結束吧，「春節快到了，先好好過完這個年雙方坐下來長談吧」、「妻子沒愧疚感就分了吧，無關性冷淡，她根本不在乎你的感受」、「這不是小事，一定要讓雙方父母知道」、「你是忍者神龜？9年...8年抗戰都結束了」、「還是建議帶去給心理醫生看一看」。

(中時電子報)

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