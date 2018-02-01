米澤穗信暢銷校園推理作《冰菓》首度電影化

《冰菓》主角「天才推理高中生」折木奉太郎由出演過多部漫畫改編作品，擁有「漫改王子」之稱的山崎賢人演出。（天馬行空提供）

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時報周刊
溫博鈞
《冰菓》原作女主人翁、名門大小姐千反田愛瑠，由有著水汪汪大眼的廣瀨愛麗絲飾演。（天馬行空提供）

電影《冰菓》改編自暢銷推理小說家米澤穗信同名小說作品，此作2001年推出即獲得日本角川校園小說大獎「青春推理&恐怖部門」獎勵獎，之後米澤穗信將小說續寫為總共六冊、累計銷售高達230萬本的暢銷系列小說《古籍研究社》。

故事以青春校園為背景，融入日常推理元素，立刻引起粉絲熱烈的討論，2012年改編為動畫版後，推理細節生動地具象化，配上優美的畫風，讓動漫粉再度陷入狂熱。

本片在日本上映時，為女主角千反田愛瑠一角配音的知名聲優佐藤聰美，看過電影後也大讚，看著自己熟悉的角色們，經由不同媒介呈現非常有趣，特別是看著廣瀨愛麗絲版的千反田，感覺十分新鮮，尤其聽到關鍵句「我很好奇」時特別開心。

本片主角「天才推理高中生」折木奉太郎由出演過多部漫畫改編作品，擁有「漫改王子」之稱的山崎賢人演出。在《冰菓》中，山崎賢人高度還原了奉太郎冷靜推理的形象。至於在原作中擁有超高人氣的女主人翁，名門大小姐千反田愛瑠，則由有著水汪汪大眼的廣瀨愛麗絲飾演，搭配說出關鍵句「我很好奇」，讓人印象深刻。

而原著作者米澤穗信近期也將訪台舉辦簽書會，首次來台的米澤老師對於《冰菓》即將在台上映，也開心表示：「這是我年輕時所寫的故事，因此每句台詞現在聽來，都令我感到害羞極了！」。電影將於3月2號正式上映。

(時報周刊)

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