吳昕陽一手掌握信義區 A4開出精品旗艦大店

2018年02月01日 01:28 中時 郭家崴

新光三越信義A4 14日新開頂級蔬食餐廳HERBIVORE。（新光三越提供）

新光三越信義A4 10日開法國FAURE LE PAGE台灣首發獨家店。（郭家崴攝）

高雄草衙道購物中心今年會強化娛樂休閒，增設VR體驗。（新光三越提供）

百貨龍頭新光三越去年打了漂亮的一仗，吳昕陽昨（31日）在年終餐敘上表示，去年在數位科技和改裝表現佳，美麗台、美食訂候位服務皆上線，全台15個樓面改裝，每個月增加3至5個新櫃，且穩住信義區百貨重鎮，執行副總吳昕陽說：「去年是很滿意的一年」。

去年台北信義新天地4店1200櫃調整386櫃，改裝面積約4成，其中，帶起1樓革命的A11，有近百坪快閃空間，每2周一變快速帶來新意，改裝後成長15.8%，是全分店最高。

本月換信義A4精品出招，13日開Dior全台首家女裝旗艦店，GUCCI擴增到2F，農曆年前開幕，等於包括香奈兒在內都是2層樓的旗艦大店，堪稱全台最齊全的精品旗艦賣場。10日還會引進法國成立近300年、製作手槍袋聞名的FAURE LE PAGE，是法國和日本外全球第4家店；14日再開頂級蔬食餐廳HERBIVORE，是Miacucina升級版。

去年有一例一休和陸客頓減衝擊；今年全球股市創新高，景氣相對穩定，吳昕陽看好信義新天地成長力道強，今年是改裝完回收的一年；3月新竹中華店、5月台北南西店2館雖會說再見，但今年業績目標790億元，仍可較去年780億元提升。

坐擁信義區主力戰區，吳昕陽認為信義新天地有4家店，年底有微風南山、明年有遠百A13加入，可豐富商圈、好處更多，問他信義區缺少哪些業種？他笑稱還缺KTV和棒球打擊場，因為「要紓壓的人太多了」。

今年台北信義新天地預計有8個樓層近8000坪要改裝，A8 4F至7F會大調整，6F、7F母親節後家用家電會全面翻新；A4 3F設計師女裝和A9 3F名品和6、7F餐飲，4店改裝面積超過3成以上。去年營收超過211億元，今年目標要衝220億元。

另，新接手的高雄草衙道購物中心去年吸引1200萬人次，總經理楊宗榮表示，1.7萬坪營業面積中，包括鈴鹿賽道、棒球打擊場等娛樂休閒設施占1/3，是全台娛樂休閒設施最完整、類別最多、面積最大的購物中心。目前營業面積中，百貨零售占5/12、娛樂占1/3、1/4是餐飲；業績占比以百貨零售占55％最高，5、60家餐飲占30％，娛樂占15％。

娛樂休閒可吸引消費者停留、港澳觀光客多，平均停留時間為2小時50分，較一般百貨長。今年會再強化娛樂吸引家庭客，4、5月增設VR 700坪體驗空間；因應25歲至45歲的主力客群，5月初引進dyson、Panasonic等家電，和內衣品牌與法雅客，更豐富商品面。今年目標營收33億元，較去年30億元增10%。

(中時)