獨家／舊愛李妍瑾緊扣信的X 低語：「你要好好珍惜啊！」

李妍瑾曾「全面封殺」舊情人。

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中時
歌手信被爆女友wei wei疑似有其他曖昧對象。(取自臉書)

「信」蘇見信驚爆情變，穩交多年的女友wei wei遭爆料傳曖昧訊息，雖然他事後出面反駁，澄清「我們都好好的。」但所謂好事不出門、壞事傳千里，遠在上海的舊情人李妍瑾也耳聞此事，她難得感性勸和：「都在一起這麼久了，之前信也有做錯過，彼此原諒不是很好，這樣也不會有疙瘩。」

李妍瑾和信的愛情僅曇花一現，情斷後各走各的路，據圈內好友透露，兩人私下還曾不經意碰過幾次面，一次是在藝人小禎的慶生會上，當時雙方剛好背對背坐，還有一次更巧，那時李妍瑾要去找一名導遊朋友換日幣，結果該名友人正在打麻將，因為手氣不好，就叫李下場打幾圈替自己轉運，她二話不說就坐下來準備開殺。

怎料李妍瑾坐定後，才發現信竟然是同桌牌友，還坐她的上家，索性針對信，展開全面封殺，怒扣他要的牌章，讓對方胡不得，可惜防守還是有漏洞，李妍瑾失誤讓信碰了一次她的牌，就輕聲對信說：「這牌你要好好珍惜啊！」現場其他牌友笑成一團。

李妍瑾雖然暫無戲劇作品，但副業不少，有小賣香腸、投資電影公司、開麻辣火鍋店，最近還考慮自創保養品牌，她一天敷3種不同品牌的面膜做市調，想增加多元收入，工作忙碌之餘，也希望舊愛能有好的歸屬，隔海向前度喊話：「有空來我麻辣火鍋店吃飯，吃多少簽我單！」

(中時)

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