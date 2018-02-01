金明洙飆演技 天寒地凍五秒淚崩

金明洙在《主君的面具》5秒淚崩力拼演技。（衛視中文台提供）

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時報周刊
溫博鈞
金明洙首次挑戰古裝劇《主君的面具》。（衛視中文台提供）

金明洙拋開偶像巨星的包袱，入行近八年從配角演到男一，首次挑戰扮古裝劇演出《主君的面具》吃了不少苦，不過這次與演出經驗18年的俞承豪與11年的金所炫兩位童星出身演員合作，雖然年紀比他們都大還被叫「哥哥」，但戲劇經歷算是他們的後輩，時常虛心向兩位前輩弟弟、妹妹請教演技。

顏值頗高的金明洙是韓國人氣男子偶像團體「INFINITE」的門面擔當，才華洋溢的他不僅會跳舞、琴技、歌聲也是一級棒，對戲劇懷抱熱忱的他從不計較戲份多寡，只想嘗試各種演出，入行以來參加了許多部電視劇的演出，即使不是第一男主角，而是客串演出或配角，他都演得十分投入甘之如飴，也趁此磨練的自己的演技，堪稱是偶像明星歌而優則演的最佳範例。

韓國古裝劇向來被年輕演員視為最難演出的戲，因為除了台詞之外，許多內心戲詮釋都很複雜。《主君的面具》在韓國播出前，金明洙就充滿信心地對觀眾喊話：「請大家忘記INFINITE的L，要大家好好感受一下屬於演員金明洙的魅力。」他還表示，這次為了完美詮釋飾從賤民成為王世子的替身，自己看了不少古裝片與戲劇，參考了古裝劇的語調及說話方式、動作，花了許多時間看著劇本反覆練習。首播記者會上導演還爆料金明洙是經過了5次以上的試鏡後，從他身上看到了真正的演技後才確定獲邀演出。

《主君的面具》在韓國播出後，金明洙的演技深受好評，劇中許多場內心戲感動了無數粉絲，特別是一場坐在戶外滿是泥巴的土地上，全身髒兮兮的他五秒鐘淚崩的畫面，據說拍攝時間是去年1月在韓國慶尚南道拍攝，當時天寒地凍，穿著單薄戲服的金明洙幾乎是凍到頻頻發抖，差點講不出話來，不過他仍完美地演出博得劇組一致讚賞。《主君的面具》週一至週五晚間8點至10點在衛視中文台全台首播。

(時報周刊)

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