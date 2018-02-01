MLB》不只道奇 達比修有也在等待洋基？

達比修的動向未明，據傳是在觀望洋基跟道奇會不會有動作。(美聯社)

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美媒原本預期達比修有最快上周會找到新東家，但達比修依舊沒做出決定，外傳他是在等待道奇清出薪資空間後就回歸，不過美國記者羅森索(Ken Rosenthal)透露，達比修同時也在觀望洋基，等著看這2隊哪一方能設法給出他所想要的條件。

達比修爭奪戰原本有小熊、洋基、遊騎兵、雙城、道奇等5隊參戰，釀酒人則是上周投身競逐行列。羅森索認為達比修還未做決定，釀酒人的出現是其中一點，另外就是他還在看道奇跟洋基這2支團隊薪資逼近奢侈稅1.97億美金門檻的球隊，還能否清出足夠的空間簽他。

達比修合約年薪至少2000萬起跳，但洋基薪資空間剩約1500萬、道奇剩1200萬左右，他們已經表明不想繳奢侈稅，加上得替季中的交易留點籌碼，進行交易肯定必要。然而，無論是道奇想賣掉坎普(Matt Kemp)，還是洋基要丟艾斯柏瑞(Jacoby Ellsbury)，至今都還未成。

羅森索認為，洋基還需要交易清出大筆薪資空間，送走合約剩3年6800萬的艾斯柏瑞，就是那個選項。但道奇跟洋基到底能不能拋售成功？羅森索覺得以現階段而言，也許成功的機率微乎其微，不過機會不是零，這也是為什麼達比修拖到現在還沒決定去處。

道奇仍持續在找坎普的買家，卻也已有留用他的打算，表明或許坎普到春訓還會在陣中，另葛蘭鐸(Yasmani Gramdal)、佛塞(Logan Forsythe)跟柳賢振，也是他們考慮交易的人選。至於洋基則傳出金鶯有想吸收艾斯柏瑞，只是洋基需負擔一部分薪資。

以達比修的想法，他會想去能進世界大賽的球隊，檯面上最有機會的就是洋基跟道奇，道奇有柯蕭(Clayton Kershaw)當說客，或許在相同條件下，更可能讓他點頭。倘若達比修真的在等沒能等到2支豪門，目前風向直指小熊是最有利能得標的球隊。

(中時電子報)

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