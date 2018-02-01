強烈冷氣團南下！低溫＋大雨＋強風特報齊發！週休急凍下探7度

2018年02月01日 05:46 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

冷颼颼！昨晚冷空氣開始南下，加上華南水氣通過，今（2月1日）白天強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫偏低，北部下探11度！今晨平地最低溫出現在新竹的9.5度，氣象局今早也針對全台15縣市發布低溫特報，台北市、新北市、基隆市發布大雨特報，另針對18縣市發布陸上強風特報。

氣象局今早也針對全台15縣市發布低溫特報，台北市、新北市、基隆市發布大雨特報，另針對18縣市發布陸上強風特報。（圖取自氣象局網頁）

外出要保暖！受強烈大陸冷氣團影響，今天各地氣溫明顯降低，北部地區在11到13度，中部地區在11到18度，東部地區12到19度，南部地區13到22度。

另受華南水氣通過，北部及東半部地區有短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫雨，氣象局今早也針對北北基發布大雨特報。

值得注意的是，週五（2月2日）起寒流南下，氣溫會更冷只剩10度，而這波低溫將會持續一週之久。週末（2月3日）將是溫度最低的時候只剩7度，而下週二（2月6日）開始還會有波冷空氣南下氣溫剩8度，一直要等到週日氣溫才會回升。

高山降雪方面，今天凌晨玉山、合歡山已經下雪！玉山積雪已7.5公分。預估周末這波寒流極強，北部1千多公尺的山區如陽明山等有機會降雪，中南部則因天氣乾冷，降雪可能性不高。氣象專家吳德榮說，週五晚間起北台灣2千公尺左右高山如太平山、拉拉山等，都將降到零度以下，且水氣多，飄雪機率不低。週六晚至下週一，北台灣1千公尺左右的山脈如七星山、大屯山等，山頂都將降至零度左右，可注意各地區下雪的機率。

至於民眾關心的空器品質，今天西半部及金馬地區受強烈大陸冷氣團挾帶境外污染物影響空氣品質，影響程度視降雨強度而有變化。北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」；竹苗、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級；花東空品區為「良好」等級。

(中時電子報)