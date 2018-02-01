白日夢特展圖文作家Doroth助公益！鼓勵孩童勇敢追夢

Dorothy與孩子們開心的在白日夢特展展場合影留念。（主辦單位提供）

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中時電子報
／整理報導

用愛讓這世界更美好！KUSO有趣的《做你的白日夢! 圖文特展》現正於華山文創園區搞怪展出中，不管你是要躺著玩、趴著玩、還是邊睡邊玩，這裡通通能夠滿足你的奇幻特想！

白日夢特展於粉絲團舉辦網路活動「瘋狂許願池」，以「一萬元」圓夢基金支持大家勇敢許願做夢，其中粉絲石珮汝小姐許下希望能夠與療癒系圖文創作者Dorothy桃樂絲一起行動支持公益的夢想，1/30Dorothy特別在凌晨時分從高雄北上來協助石小姐圓夢！

Pantel飛龍文具支持公益不遺餘力，贊助豐富的繪畫組禮物，讓孩子們度過開心的午後。（主辦單位提供）

Dorothy的創作充滿生命的溫度，溫潤的筆觸、動人的文句，真摯傳達生命裡的各種感受。為了本次活動，Dorothy特地規劃一系列的活動內容，帶著「基督教芥菜種會愛心育幼院」24位孩子們一起看展，在Dorothy的導覽過程中，小朋友熱情的回應各種天馬行空的想法，紛紛搶著與Dorothy透過特展APP裡的AR互動內容合影留念。

認真創作中的孩子。（主辦單位提供）

除此之外，「Pentel飛龍文具」更特別準備每人一套「繪畫文具組」送給孩子們做紀念，讓Dorothy與孩子們透過精彩的插畫課互相了解彼此，在課程中，Dorothy還特別分享自身從喜愛畫畫，到以創作為職業的追夢過程，並教導孩子們分別使用左手與右手來創作。

希望透過天馬行空的繪畫過程，讓小朋友了解：「世界上沒有事情是一定的對或錯，鼓勵大家不要被世俗眼光所綑綁，勇敢走出自己的路，活出精彩人生！」。

小朋友與他的畫作，分別使用左手與右手畫出自己。（主辦單位提供）

「做你的白日夢! 圖文特展」我是馬克ｘ大陰盜百貨ｘ鬼門圖文ｘDorothy

活動時間：2017/12/23(六)~2018/03/04(日)

展覽時間：週一至週日 10:00-18:00 （17:30 停止售票及入場，除夕休館）

活動地點：華山 1914 文化創意產業園區-中四Ａ館

(中時電子報)

「做你的白日夢! 圖文特展」我是馬克ｘ大陰盜百貨ｘ鬼門圖文ｘDorothy

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