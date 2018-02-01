聽見記憶深處的回音！「台灣原住民現代歌謠」特展

2018年02月01日 07:00 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

你一定沒有在博物館！聽過「原住民唱歌的心情」！聽見「自己記憶深處的回音」！國立台灣史前文化博物館107年呼應原住民族歷史正義與轉型正義議題，推出『音樂的慰藉：台灣原住民現代歌謠中的共享記憶特展』，2月9日（五）將於台東史前館第一特展室開展，現場展出近200件包含黑膠唱片、CD與卡帶等稀有蒐藏品，其中包括日治時期、戰後出版之珍貴黑膠唱片與卡帶，更有近50首同樣曲目不同版本的歌曲播放。展期自2月9日起至2019年3月8日止，邀請民眾透過聆聽具有「共享記憶」與共通人性之歌，感知歷史時空的情感經驗。

不分族群共享的歷史記憶：促進公民的感知能力與歷史對話

此特展呼應原住民族歷史正義與轉型正義議題，希望讓民眾透過歌謠傾聽、感知與同理原住民的歷史經驗、時代難題、歷史傷痛，甚至是不分族群共享的歷史記憶。希望透過具有「共享記憶」與共通人性之歌，突破我群與他者的二分；從「知」（知道）到「感」（感知），透過情感經驗帶來關懷，讓公民的歷史認識，更有機會投入到對話關係中。

金曲歌手桑布伊（盧皆興）現場演唱陳實作品海洋。（國立台灣史前文化博物館提供）

台灣俗諺云：「欲知世情的代誌，著愛聽人唸歌詩。」原住民現代歌謠不僅流傳於原住民社群內，甚至是不分族群的共享記憶與慰藉。其實，我們有不少耳熟能詳的歌曲，來自原住民；例如被填上國語歌詞、改編為愛國歌曲的〈台灣好〉，以及阿美族歌手盧靜子以及漢人歌手美黛唱紅的〈馬蘭姑娘〉。許多人熟悉的〈合要好合要爽〉（醉彌勒），於1970年收錄於黃俊雄布袋戲《史艷文》專輯中；而這首歌更早出現於台東，為原住民傳唱的日語歌〈愛愛上乾杯〉。1982年紅遍全台的〈可憐的落魄人〉，和〈楚留香〉並列最暢銷歌曲，和沈文程的〈心事誰人知〉皆反映了1970年代台灣經濟危機，以及工業建設加速農村人口湧向工廠與都市打拼的時代之歌。另外，許多歌曲傳達共通人性，如思念、愛情與流浪等，具有跨越語言與族群隔閡的感染力；如陸森寶的〈美麗的稻穗〉。

特展呼應原住民歷史正義議題部分，包含了威權時代的受難者高一生的創作歌曲與最後遺書；1950年代至1980年代大量的原住民移工，從原鄉到林班、從林班到都市所產生的勞動者之歌；民歌運動時期胡德夫從唱西洋歌到自己的歌；1980年代原住民社會運動，海山煤礦災變後，32歲的胡德夫寫歌質問「為什麼？找不到留在家鄉的門」，悼念阿美族人在地底深處，為台灣能源付出生命的一首紀實歌曲。

阿美族黑膠歌手盧靜子女士盛裝出席，感謝史前館策劃歌謠特展喚起她年輕時的記憶，並即席演唱阿美情歌。（國立台灣史前文化博物館提供）

此特展展出近200件唱片（黑膠、CD、卡帶），其中黑膠唱片約80張，包括日治時期、戰後出版之珍貴黑膠唱片與卡帶，近50首、包含不同版本的歌曲播放。黑膠唱片來源主要為台灣音樂收藏家暨此特展共同策展人徐睿楷（Eric Scheihagen），以及黑膠唱片收藏家徐登芳先生所提供。另外包含珍貴的影像資料，例如兩蔣檔案解密之反共復國宣傳短片〈台灣好〉，以及原住民族社會運動史料與紀錄片等。策展團隊對於歷史與音樂資料的授權工作著力甚深，以期觀眾更能感知歷史時空的情感經驗。

(中時電子報)