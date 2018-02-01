慶狗年！台北101環保藝術品快閃！客製義賣助公益

2018年02月01日 07:18 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

咻！再過2週多！就是農曆新年了！「狗年」求好運旺旺來！也來獻愛做公益！台北101新春檔期館內陳列藝術品，將首度公開義賣！《捐款做公益、新春狗來旺！》限量101隻「狗來旺」藝術品2月1日將快閃現身台北101捷運廣場與松智長廊，並於11:00AM同步開放線上募款，凡捐款達NTD1299元以上的前101位來賓，即可將黃金喜氣的「狗來旺」帶回家，還能指定6字內英文單字刻於客製狗牌，讓你抱隻幸運狗，好運一輩子！

台北101今年首度以永續公益、藝術推廣角度打造檔期佈置，特別與社團法人台灣防止虐待動物協會(TSPCA)合作，結合台灣藝術家吳金衛作品，鼓勵民眾發揮愛心捐款，幫助公益團體為動物權益發聲。

攝影師林炳存鏡頭下的「狗來旺」藝術品，閃爍金色光芒。（台北101提供）

都會廣場快閃！（台北101提供）

台北101此次支持101件「狗來旺」做為館內陳列，以快閃吸睛、塑造打卡點的方式推廣藝術家作品。除了為藝術家圓夢外，台北101也在新春狗年以線上捐款、限量義賣的方式，呼籲大眾愛護小生命。檔期結束後，台北101將進行陳列品整新程序，把101隻「狗來旺」一一宅配到牠們的主人手上。活動期間募款所得，將全數捐出給社團法人台灣防止虐待動物協會(TSPCA)。

這次台北101選擇合作的TSPCA，目標替所有動物爭取福利，並致力於以合法仁慈的方式對待動物；而藝術家吳金衛則是屢獲多項設計獎，將傳統污染玻璃鋼材料轉換成可回收塑膠，是位難得將夢想與現實成功緊密連接的藝術家。這次的「狗來旺」藝術品，亦是可回收的環保塑膠材質。

101隻限量電鍍金款「狗來旺」不論捐款次數，每人僅限獲得一隻。為了讓大眾可以響應愛護小生命的理念，2/1-3/14期間每週還有「隱藏版繽紛狗來旺」抽獎活動，其中2/14推出情人節限定粉紅版，3/14再推出白色情人節限定米白版，除了讓你2018甜甜蜜蜜開運一整年，更讓TSPCA能夠進一步提供小動物完善幫助。

都會廣場快閃！（台北101提供）

拋磚引玉專案：捐款NT$1299元以上之前101名，每人僅限獲得一隻「電鍍金款狗來旺」。2月1日早上11:00開放捐款，僅限線上捐款。

共襄盛舉專案：捐款NT$200元，每周即有機會抽「隱藏版繽紛狗來旺」。2月1日早上11:00開跑，僅限線上捐款。

(中時電子報)