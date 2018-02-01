2月1日三大報頭版要聞

2018年02月01日 07:27 中時電子報 綜合報導

@中國時報

國民黨中常會昨通過第二波縣市長提名名單，迄今已提名徐榛蔚等5位女性搶攻2018百里侯戰。以藍營目前有意參選，或被點名來看，今年最多可能提名11名女性出征，堪稱國民黨歷來女性參選縣市長人數最多的一次。

廉價海參浸泡工業用冰醋酸做「假烏參」，黑心業者竟判無罪！全台最大海參供貨商、新北市「淦成」公司被控2014年進口廉價海參，以工業用冰醋酸浸泡脫灰，等賣相變佳後偽稱烏參，出口銷往對岸，一審判處淦成負責人朱德海徒刑1年、判罰淦成100萬，但高院卻以無法證明工業用冰醋酸對人體有害，改判朱無罪、免罰，全案可上訴。

婦聯會昨召開臨時會員代表大會，進行不記名投票表決，最後31票反對、28票贊成、1票廢票，通過拒與內政部、黨產會簽署行政契約。婦聯會主委雷倩哽咽表示，婦聯會將遭政府重啟調查，下一輪攻擊不是來自內部昔日同志，而是民進黨政府，「預期會非常強烈。」

國會觀察基金會董事長姚立明表態支持民進黨立委姚文智參選台北市長，姚立明說，姚文智要展現參選決心，才會燃起支持者的熱情，當選機率才會增大，他會傾全力支持姚文智參選到底。

@旺報

英國首相德蕾莎·梅伊（Theresa May）在1月31日抵達武漢，啟動為期3天的訪中之旅，這次她帶了涵蓋金融、汽車、醫療等行業的企業團，除了政治、文化活動外，也會有不少商界合作，預計此行也能帶走百億大單，特別是在英國脫歐、美國發動貿易壁壘的關鍵時刻，梅伊還在飛機上時就公開向媒體宣告：希望與中國達成貿易協議，把握兩國關係的「黃金時代」。

針對下一步蔡政府不排除拿兩岸定期航班開刀，國台辦發言人馬曉光1月31日則說若膽敢破壞2008年以來得來不易的兩岸直航局面，「他們一定是千古罪人」。大陸民航局副局長王志清昨日則表示，受到被迫取消廈航與東航加班機航班影響的台胞，所有機票「退改簽」的費用全部免費，「盡力協調台胞通過其他方式返鄉」。

台北市進出口公會（IEAT）1月31日發表年度調查報告，台灣全球貿易競爭力排名退步1名至17名，連續6年下滑，跌出A段班。大陸今年則進步4名，來到第21名。

美國最近頻頻點名中俄，除了新版《國家安全戰略》將中俄定位為戰略競爭對手 ，中央情報局（CIA）局長龐皮歐（Mike Pompeo）接受媒體訪問時也直指，中國派間諜滲入美國，針對西方國家「暗中發揮影響力」，和俄羅斯的「顛覆行動」同樣令人關切。

@工商時報

《勞基法》新制3月1日起上路，勞動部昨（31）日對外公布，適用第一波「鬆綁七休一」彈性例外的行業類別，其中15項製造業若遇「急單」或其他不可預期或緊急性的特殊需求，可適用鬆綁七休一彈性、連續上班12天不違法。包括電子零組件製造業、電腦／電子產品及光學製品製造業、機械設備製造業等指定行業都能適用，預估農曆年後正式公告。

行政院主計總處昨（31）日發布去年經濟成長概估，在出口、民間消費優於預期下，第4季經濟成長達3.28％、為近11季最高。併計前三季，去年經濟成長2.84％也創近3年最高，預期今年經濟復甦力道仍將持續增強。

美元存款爆量，大型行庫大舉加碼美債。大型行庫人士指出，由於長線仍看強美元走勢，因此不僅大型行庫的美元存款「爆大量」，連同美債也被大舉加碼；其中，包括兆豐銀合計總行及海外分行的美債部位，去年增加至少超過20億美元部位，其他行庫則加碼普遍介於6～10億美元不等。

美國總統川普台北時間周三上午在國會山莊，發表上任來首次國情咨文，他聲稱當前是重建國家文化與經濟的「新美國時刻」（new American moment），大力讚揚美國經濟和股市的表現，呼籲兩黨在基礎建設與移民議題上達成共識。川普要求國會批准1.5兆美元基建投資計畫，更新老舊破敗的運輸設施。

(中時電子報)