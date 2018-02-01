天氣一路冷到下周四 玉山積雪已達8公分

玉山積雪目前已達到8公分。(氣象局提供)

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中時電子報
玉山積雪。(圖/氣象局提供)

(07:42 更新積雪累積)今(1)日清晨冷空氣持續南下，平地最低溫在新竹9.5度，各地也都出現10度左右低溫，預計周六開始此波冷空氣會達到寒流等級，一直持續到下周二(6日)，下周4(8日)才會回溫，而目前玉山積雪，則已達到8公分。

玉山站今凌晨12點10分降雪至2點40分，相隔一小時後，又持續降雪，玉山觀測站指出，截至7點為止，玉山積雪已達到8公分。

據氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今明兩天第2波冷空氣開始影響，沿海空曠地區的最低氣溫，又降回到10度左右，北台灣天氣尤其濕冷，日夜溫差很小，中南部平地降雨會逐漸緩和，周六至下周二(3至6日)第２波冷空氣達到最強，溫度會降到最低。

目前氣象局預報的最低氣溫是7度，模式模擬則大約仍是6、7度，吳德榮指出，這波冷空氣非常濕冷，北台灣連白天高溫也會在10度以下，而中南部天氣也是極冷的，雖然白天氣溫稍微回升；由於持續長時間的極低溫，與輻射冷卻造成的短暫低溫並不相同，其影響及致災能力會加大的，一定要特別注意保暖，也要注意寒害的發生，預計下周4(8日)氣溫才會回升，長達10天的「緩進式寒潮」才算結束。

氣象局說，未來一周3000公尺以上高山，若水氣與氣溫配合得宜皆有機會降雪。周末之後寒流影響期間，可能降雪的海拔下移至2000公尺左右，甚至北部、東北部在1000公尺以上山地也有降雪的可能性。若有規劃賞雪行程，請注意全身性保暖，厚外套、毛帽、手套不可少，車輛宜加掛雪鍊，並注意最新氣象及交通管制資訊。

不過吳德榮認為，像七星、大屯山等，山頂降至接近零度，是否降雪或冰霰？則需再觀察才能確定。

(中時電子報)

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