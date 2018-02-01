日本老人住宅火災頻傳 札幌一場大火燒死11老人

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日本札幌市東區提供貧苦老人自立生活的安養院31日晚間發生火災，造成11名高齡男女死亡。日本警方正在確認死者身分和起火的原因。

31日晚間11時40分左右，札幌市東區的消防隊接獲火災報案，立刻出動40多輛消防車前往救火，但因火勢太強，建築物已全部燒毀。

這個老人安養院共住著16位老人，已發現8名50多歲至70多歲的男性和3名女性的遺體，其餘5人被送往醫院治療，沒有生命危險。

這棟3層樓的安養院專門提供給生活貧苦、無家可歸的高齡者。1個單人房約6個榻榻米大，1個月的房租只要3萬6千日圓（約新台幣9740元），還供應伙食、輔導就業等。建築物的1樓有共用的餐廳、廚房和浴室，其餘都是房間。

火災發生在離JR札幌車站以北約1.5公里，公寓住宅密集的住宅區，附近還有多所學校。

附近居民向日媒表示，「聽到消防車的警鈴聲才出來查看，當時火勢很烈，火柱達20公尺左右，約20分鐘後屋頂便陷落了。第一次看到這麼大的火災，太恐怖了！」。

日本近來老人住宅的火災頻傳，去年8月秋田縣橫手縣供獨居老人居住的公寓發生火災，造成5名50多歲至70多歲的男性死亡。

去年5月北九州市小倉北區一棟供領日薪勞工住的公寓發生火災，6名50多至80多歲的男性葬生火窟。

(中時)

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