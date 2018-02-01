獨家》文華東方酒店義大利餐廳 周六推buffet早午餐

2018年02月01日 08:19 工商 姚舜

〈Bencotto〉周末早午餐的Pizza是鬆厚餅皮的方形Pizza，一出爐即立刻由廚師或服務人員拿到客人桌邊讓客人享用，維持最佳熱度與新鮮度。（圖／姚舜攝）

〈義式牛豬肉丸〉是用70％牛肉與30％豬肉，並摻了牛奶和麵包混合製作，口感與風味均很迷人，堪稱「華麗版義式獅子頭」。（圖／姚舜攝）

〈慢燉和牛牛頰肉〉的牛頰肉是切成方塊烹煮，並用松露醬和現刨黑松露提味，過去吃到飽Buffet沒有餐廳下此「重本」。（圖／姚舜攝）

在文華東方酒店〈Bencotto〉吃周末早午餐，每人可以享用〈波士頓龍蝦佐白酒沙巴庸醬汁〉，而且不是半隻，而是完整的一尾龍蝦。（圖／姚舜攝）

在冷肉盤區，客人可以取用 〈拜庸火腿〉、〈摩塔德拉火腿〉和〈薩拉米火腿〉，非常過癮。（圖／姚舜攝）

義大利油漬蔬菜品項很多，文華東方〈Bencotto〉的周末早午餐餐檯上就有各式油漬蔬菜讓客人自由取食。（圖／姚舜攝）

外層用栗子葉包覆的Beppino Occelli起司，是用牛奶和羊奶做成，味道濃郁，起司控可以比較其和帕瑪森起司的差別。（圖／姚舜攝）

用焦糖巧克力、牛奶巧克力與黑巧克力，與榛果、餅乾混合做成的〈巧克力撒拉米腸〉，形色酷以〈撒拉米肉腸〉，卻是一道義式經典甜點。（圖／姚舜攝）

〈瑞可達乳酪烤茄子捲〉是費時的單點手工菜，如今客人卻可在文華東方〈Bencotto〉義大利餐廳周末早午餐吃到飽。（圖／姚舜攝）

享用文華東方〈Bencotto〉的周末早午餐，每人還可以有一份主廚特製的Amuse Buche開胃前菜，這也是一般Buffet餐廳沒有的安排。（圖／姚舜攝）

口感獨特的〈西西里島珍珠麵〉，是主菜〈慢烤美國安格斯牛排〉的Side Dish，高檔不在話下。（圖／姚舜攝）

Chef’s Table主廚餐桌，是高檔Fine Dining餐廳為禮遇貴賓而設計的一種「用餐形式」。為讓客人「備感尊榮」，高檔餐廳將廚房開放，在內擺設餐桌，邀請貴客在「禁區」內用餐，讓客人可以近距離欣賞主廚烹調料理的過程、「體驗尊貴」。如今，這「寵溺客人的排場」，也被台北文華東方酒店〈Bencotto〉義大利廳應用在將於本周六、2月3日起每周六、日推出的周末早午餐上。

台灣人就是愛吃到飽的Buffet，景氣再爛，All You Can Eat的自助餐廳生意仍好。 眼見市場如此，原本供應單點與套餐的台北文華東方酒店〈Cafe Un Deux Trois〉，以高檔海鮮為主題推出自助餐，結果一戰功成、業績扶搖直上。為順應食趨，更為乘勝追擊，文華東方酒店決定自本周六、2月3日起每周六、日在館內義大利餐廳〈Bencotto〉以Buffet形式推出吃到飽的義大利自助式早午餐，取餐檯就設在餐廳的偌大的開放式廚房內，近70道菜式分兩列取餐檯一字排開，客人取餐可以看到廚師烹調料理過程並與他們互動。而取餐檯就在廚房內，除可維持菜餚最佳新鮮度，廚師並可隨時補菜排菜，不會讓鍋盤「見底」，說來這也是另類的Chef’s Table了，在餐飲市場，這樣的形式也是市場首見。

〈Bencotto〉周末早午餐含冷前菜、熱前菜、湯品、主菜、主食及甜點共近70道菜式，食材用料高檔、道道主廚現場現做，雖是Buffet，卻透過細膩服務與「經過設計的出菜方式」，傾力營造在Fine Dining餐廳的用餐體驗與氛圍，每人2380元+10%，創市場自助式早午餐價格之最。

「食材成本超過50%呀！」，文華東方酒店〈Bencotto〉義籍主廚洛里斯．皮斯緹洛（Loris Pistillo)表示，2380元一個人聽起來確實不便宜，但他強調，「就算是自助餐，也要維持高檔」。故為了與市場同業區隔，並傳遞非凡用餐體驗，此次〈Bencotto〉首度推出周末早午餐的食材成本超過50%。

Buffet自助餐廳的食物成本原本就高，觀光飯店中餐廳的食材成本通常在32%至35%間，西餐廳最高可達36%至38%，而Buffet自助餐的食材成本則可高到38%至40%。如今洛里斯表示〈Bencotto〉自助式周午早午餐的食材成本高達50%，所用食材自然得禁得起食客檢驗。

先看主菜區吧，可讓客人無限取食的主菜區所用食材包括：美國Prime級安格斯牛肉、澳洲和牛牛頰肉、西班牙伊比利豬、明蝦等，每人客人可享用整隻烹調的〈波士頓龍蝦佐白酒沙巴雍醬汁〉。冷肉檯上則有：〈 拜庸火腿〉、〈 摩塔德拉火腿〉與〈薩拉米火腿〉，乳酪區的乳酪則有用國內罕見的用栗子葉包覆、用羊奶和牛奶混合製作的〈Beppino Occelli起司〉與〈黑松露起司〉，通通可以讓客人無限取食、吃飽吃好兼吃巧。

Amuse Bouche是高檔Fine Dining餐廳主廚在正式菜餚上桌前，用來取悅食客而準備的開胃小食，一般自助餐廳不會有此「排場」。但〈Bencotto〉此次推出周末早午餐卻為了每位客人準備了「位上」的 Amuse Bouche，以白色長形瓷碟盛裝出菜的開胃小點有：〈莫札瑞拉乳酪球佐羅勒〉、〈鰹魚搭魚子醬〉與〈鵝肝慕斯佐無花果〉，小巧玲瓏、展現了廚藝團隊用心細膩，也讓食客「感覺像在Fine Dining餐廳用餐」。

享用義式Buffet，自然會有Pizza、Pasta和燉飯，〈Bencotto〉周末午早餐的Pasta一律是廚師現做，第一波推出的3款分別是〈煙花女手工螺旋麵〉、〈-綜合海鮮手工水管麵〉與〈經典奶油培根義大利麵〉。燉飯則是〈米蘭風味番紅花燉飯〉，Pizza則鬆厚餅皮的〈莫札瑞拉乳酪披薩搭黑松露醬〉、〈火腿磨菇披薩〉與〈煙燻鮭魚披薩佐羅勒醬〉。為了維持熱度與新鮮度，披薩與燉飯是一出爐就由廚師送到客人桌邊，客人不必走到取餐檯。

許多義大利菜老饕認為，義大利的冷熱前菜 往往比主菜更精彩、誘人，洛里斯開出的菜單不僅絲毫不馬虎，更極盡「炫技」能事，希望讓食客以口舌暢遊義大利。

〈義式牛豬肉丸佐番茄醬汁〉、〈瑞可達乳酪烤茄子捲〉、〈油煎淡菜襯洋芋沫〉、〈地中海香料白酒香炒蛤蠣〉與〈爐烤鯖魚襯松子及葡萄乾〉，都是美味的義式熱前菜，這些菜通常是義大利餐廳的單點菜式，如今在〈Bencotto〉的周末早午餐通通可以無限取食吃到飽。

〈Bencotto〉周末早午餐的甜點亦是質精味美，10款義式經典甜品中有〈西西里島可可布丁〉、〈瑞可達起司蛋糕〉、〈Bencotto巧克力金沙〉， 以及現做的液態氮義式冰淇淋(Nitrogen Gelato)，與〈提拉米蘇〉等。食客尤其不能錯過的是用了3種巧克力製作的〈義式家鄉巧克力薩拉米腸〉，此看似撒拉米肉腸的甜點，吃來的口感介於蛋糕和Parfait之間，味道有點甜又不會太甜，形色味都讓人驚艷。

(工商)