談台灣價值？歐洲議會演說 柯文哲先提「台北價值」

2018年02月01日 08:12 中時電子報 張潼 、 陳定瑜 中時

(08:30更新內文)總統蔡英文拋出「台灣價值」問題後，傳台北市長柯文哲出訪歐洲時，將談論他的台灣價值。而柯P今在歐洲議會演講，先高談「台北價值」，強調台北有活躍公民社會、亞洲最大同志遊行，和其他華人社會不一樣。

柯文哲正在歐洲參訪，台灣時間今日凌晨，他受邀前往歐洲議會晚餐與演講，是台灣首個在歐洲議會發表演講的縣市首長。15分鐘演說內，他以「進步價值光榮城市」為題，沒有提到蔡英文總統說的「台灣價值」，但卻強調民主、自由、多元、開放人權、法治、永續的「台北價值」。

柯文哲任內二度參訪歐洲，他首度正式提出「台北價值」說，介紹在各種思想與價值衝突的十字路口上，台北處於什麼樣的位置。

柯P舉例，去年開齋節活動，有5萬名穆斯林在台北車站慶祝；去年10月，12萬人參與同志大遊行，規模是亞洲最大；另大法官作出同性婚姻釋憲案，立下同性婚姻權利的里程碑。

柯文哲說，為什麼這些可以和諧地存在於台北？「我想，這就是台北價值，將西方社會中進步的價值，涵納進華人社會來。」

柯文哲在演講中，首先介紹自己醫師背景，以及投入政壇原因。他說，2014年2月17日上午8點值完大夜班，脫下白袍、掛在牆上，走出台大醫院，投入當年市長選舉。之所以如此，是因為想改變台灣政治文化；台北的人民已厭倦長久以來的政黨對立、政治鬥爭，他們渴望改變、他們想要有一個不為政黨服務的候選人，他們需要一個人可以說實話並帶領城市的未來，而不是一個信口開河且留在過去的人，「他們非常絕望，所以他們選擇了我來當市長，真的。」

而他也自認，因為自己不具政黨背景，沒有什麼可以失去的，所以盡力去做；最差的情況，如果敗選，就是再回去當醫生而已，「而且你知道的，當外科醫生賺的錢要比當市長還要多。」

接著，柯文哲提出2017年經濟學人發布的全球宜居城市排名報告，台北市在華人文化圈中排名第三，而從排名來看，前面幾名還是歐美城市，可見民主、自由、多元、開放的社會是宜居城市必要條件，這也都是台北的強項。

柯文哲指出，華人社會與西方社會都有自己的價值觀和文化，如何將西方的價值和觀念融入華人社會，他在台北做了一些嘗試。例如公共住宅政策維護居住正義、推動性別平等，以及建立一個人民信任的政府，例如延宕18年的環南市場，他上任後開始努力推動，另外，無論中央執政如何變化，仍持續舉辦台北－上海雙城論壇等。此外，柯文哲也提到包括「一日雙塔」、台北世大運。

柯文哲強調，所謂「台北價值」，就是將西方社會中進步的價值，涵納進華人社會。台北不一定要跟隨美國、大陸或其他國家的腳步走，應該朝向自己的價值與信念前進，那就是「民主、自由、多元、開放人權、法治以及永續」。而這些不但呼應了歐盟的基本權利，也是雙方應該持續交往合作的理由。

最後，柯文哲說，台北市民投票給他，不是要他適應台灣的政治文化，而是要他去改變它，他也相信大家都知道什麼是對的、什麼是錯的，所以，現在需要做的，就是堅持下去。

(中時電子報)