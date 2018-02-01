夏威夷飛彈攔截失敗！美日花了超過9千億沒效

雷神標準3型第2批次A款在夏威夷考艾島太平洋飛彈試射場（Pacific Missile Range Facility）首度試射成功的畫面。（美國飛彈防禦署）

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中時電子報

在北韓態度強硬，持續發展飛彈與核武，威脅與日俱增之際，要求匿名的美國官員表示，美日共同研發的標準3型第2批次A款（SM-3 Block IIA）防空飛彈，1月31日在夏威夷試射失敗，未能攔截目標。而這是不到一年內，標準3型飛彈第2次試射失敗。

《紐約時報》（The New York Times）指出，這再度引發萬一北韓，或任何敵國發動飛彈攻擊，美國要如何自衛的憂慮。

據法新社與《防務新聞》（Defense News）報導，飛彈防禦署發言人萊特（Mark Wright）發佈聲明說，試射是在考艾島（Kauai）的太平洋飛彈試射場（PMRF），以岸基神盾系統進行。

他指出，當天試射的是一枚雷神公司（Raytheon）研製的下一代標準3型飛彈，能用以攔截中遠程彈道飛彈。

這款飛彈是由美國與日本共同研發，除了去年2月的試射成功外，去年6月與這次的試射都以失敗告終。而去年6月測試失敗，是由於美國海軍「約翰‧保羅‧瓊斯號」（USS John Paul Jones，DDG 53）飛彈驅逐艦的一名水兵誤觸了飛彈的自毀機制。

據美國飛彈防禦署（U.S. Missile Defense Agency）說，美方目前已在這個系統上花了近22億美元（近641億台幣），日本則投入了約10億美元（291億台幣）。雷神公司表示，標準3型第2批次A款飛彈仍在測試階段，但仍預計今年在波蘭進行海上與陸上的部署。

而《防務新聞》則指出，這次攔截失敗，除了飛彈本身外，也可能要歸咎於瞄準過程、火控雷達，或是美國海軍的岸基神盾（Aegis Ashore）飛彈發射系統。

(中時電子報)

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文章來源：U.S. Test of Missile Interceptor Fails Off Hawaiian Coast, Officials Say

文章來源：Another US Navy ballistic missile intercept reportedly fails in Hawaii

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