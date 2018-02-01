墾丁消費又掀論戰 屏縣府：別想用陽春麵價格吃和牛

2018年02月01日 09:17 中時電子報 簡怡欣 /綜合報導 /綜合報導

近來墾丁「天價」消費屢掀爭議，今年春節期間，不僅有旅宿業者訂房率最低只剩1成，更傳出飯店專案4人1晚要價近3萬元，讓墾丁消費又於網路掀起論戰。對此，屏東縣府表示，消費者各有所好，但「不能想用陽春麵的價格吃和牛」。

日前有網友在批踢踢（PTT）發文，指出大年初三計畫帶家人到墾丁旅遊，查詢房價時，發現4人住1晚的房價高達29,976元，讓網友看傻眼。不過，5星級飯店墾丁凱撒飯店也出面澄清，網友所說的價格是兩間景觀客房售價，還包含1泊2食、園遊會活動、抽紅包等。

墾丁消費再次掀起網友論戰，今日「自由時報」報導，屏縣府觀傳處指出，外界不能藉不實個案抹黑墾丁，並用陽春麵、和牛形容，要民眾不能想要享受和牛的高檔，卻又只想花吃陽春麵的價錢，強調墾丁是台灣國際級旅遊景點，必然會有多元消費模式。

此外，屏縣府也公布墾丁春節期間各家飯店、民宿價格表，夏都（含早晚餐）兩人房除夕8,980元起跳，初一到初四10,580元起跳；福華（含早餐）兩人房8,010元起跳；福容（含早晚餐）除夕7,499元起跳，初一到初四6,999元起跳；凱撒（含早晚餐）除夕11,988元起跳，初一到初三13,988元起跳。另入選屏東的10大民宿價格，春節期間1晚2人房從2,600元起到10,538元不等。

(中時電子報)