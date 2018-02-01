綠台南市長初選 王定宇：陳亭妃企圖整合 我不接受

民進黨台南市長初選競爭激烈，王定宇今在廣播節目上表示，此次初選是一場「黨內藍綠大戰」，為避免分散票源，王呼籲，民進黨支持者應從價值選擇，堅定支持民進黨長期在台南經營的價值。(郭吉銓攝)

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民進黨台南市長初選競爭激烈，黃偉哲民調雖領先，但仍不足排第二陳亭妃、第三王定宇的總和，也引起地方上有「整合」一說。對此，王定宇今天在廣播節目上表示，陳亭妃的確曾多次嘗試透過間接管道洽詢「整合」，但他覺得不適當，不可能接受，而他也不曾企圖能與陳亭妃整合。

王定宇說，黃偉哲的優勢是藍軍看到他比較不討厭，但藍軍看到王定宇一定很討厭。在全民調的情況下，假設民進黨與國民黨在台南市是7比3，但初選民進黨的70%會被所有參選人均分，而藍軍如果有20%特別偏好哪一組，就會決定民進黨候選人是誰。「我希望民進黨台南支持者看清楚局勢後，要選票集中在排名前面、符合綠營理念、價值的人。」

王定宇進一步指出，在所有民調中，國民黨支持者對於他跟陳亭妃都只有個位數的支持，但黃偉哲卻能拿到50%以上的藍軍支持率，這就是「民主的陷阱」，採全民調後反而是由少數決定。

主持人詢問，賴清德是否有支持誰？是否曾經公開批判陳亭妃？王定宇表示，賴清德公開說過兩件事，「台南市長下一任市民決定，但務必要交給正派的人。」、「只要交給正派的人他會保持中立。」至於誰不正派要由市民自己去揣測。他強調，賴清德不希望把台南市交給不正派的人，大家要好好想想，為了贏得初選會不會來者不拒？現在黃偉哲、陳亭妃身邊都還有李全教跑票案時被民進黨開除的議員。

王定宇更透露，當初決定要參選的那天，賴清德晚上八點多來到他家，告訴他台南市政府財政狀況，就像是對他做簡報，「你說賴清德要鼓勵誰的話，我也得到很大鼓勵！」

(中時)

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