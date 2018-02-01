100件岩崎知弘插畫來台！揭《窗邊的小荳荳》童顏之謎

2018年02月01日 09:20 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

小女孩戴棕色帽子，臉上帶著一抹微笑，好奇地問媽咪，「我們要到哪個學校呢？」殊不知還在讀小一的她竟是被原本學校退了學！然而進了東京「巴氏學園」的她找到新方向，帶著患有小兒麻痺的男同學一起爬上樹，朝向遠方看這美麗的未來！

【童‧樂－岩崎知弘經典插畫展】岩崎知弘，戴紅色羊毛帽子的女孩。

●黑柳徹子《窗邊的小荳荳》的原形？藏有大秘密

燦爛童顏，鮮豔色彩記錄這美好瞬間！這並非童話故事，而是日本國寶藝人、藝術家、聯合國兒童基金會親善大使，現年84歲仍活躍日本影劇圈第一線的黑柳徹子的童年真實事件！1981年，黑柳女士所撰寫的《窗邊的小荳荳》，記錄小時候在「巴氏學園」與小寧宗作校長與同學的點點滴滴，風靡日本半世紀、感動全球千萬讀者！

岩崎知弘為繪本創作。圖為《白鶴報恩》。（翻攝）

在台灣讀者印象中，書封那個「小荳荳」就是黑柳女士的化身，《窗邊的小荳荳》繪者岩崎知弘全簡潔線條、細膩色調，將孩童歡樂、悲傷、好奇等多面用水彩、素描在插畫中一一呈現！

岩崎知弘女士專注畫作神情。（翻攝）

2018年，正逢岩崎知弘百歲冥誕，國立歷史博物館選在寒假前開展，展出岩崎知弘100件插畫原作中孩童純真姿態，細膩筆觸與豐富色彩帶領我們尋回童年的無憂與溫暖！展覽中揭露《窗邊的小荳荳》之謎！原在書出版前，岩崎知弘已辭世，然喜愛她畫作的黑柳徹子想用其畫作穿插在書中，於是和知弘女士的兒子一起討論，選出若干插畫，而這也是目前我們所熟悉的「小荳荳」模樣！

岩崎知弘，躲雨，1958 © 知弘美術館

●經歷二次大戰！插畫家用色彩記錄孩子最美的童顏

岩崎知弘（1918-1974）為日本家喻戶曉的繪本大師，年少學習素描和油畫，十八歲開始學習書法。1956年創作的《一個人也能做到》是知弘的第一本繪本作品，1971年以《小鳥來的那一天》獲得波隆那國際兒童圖書展圖像獎，1973年更以《戰火中的孩子》獲得萊比錫國際書展銅牌獎。知弘於1974年因病過世，享年55歲。畫家位在東京練馬區的故居及故鄉長野縣安曇野日後成立了知弘美術館，向世人介紹她的藝術成就。

岩崎知弘也為很多知名繪本作畫，圖為《拇指姑娘》。（翻攝）

知弘成長過程經歷過二次世界大戰，體認戰火無情，因此熱愛和平，畢生都以「孩童」作為創作主題，因此有「兒童畫家」美稱。她創作不懈，持續透過報章雜誌及繪本發表插畫作品，藉由圖像向大眾傳達畫家內心對於孩童的愛與關懷，冀望「讓世界上所有的孩子，都能在和平中過著幸福的日子。」

岩崎知弘，扮家家酒，1963©知弘美術館

●畫幸福！融合西方水彩X東方傳統繪畫

在知弘畫作中的孩子們多置身在四季各式花卉與情境中。她的水彩畫作用色豐富且巧妙，濃淡渲染效果歸功於她融合西方水彩畫與東方傳統繪畫，巧妙運用水彩渲染及留白來表現兒童既活潑生動又柔和細膩的形象。

岩崎知弘所繪製孩子可愛的童顏。（翻攝）

知弘敏銳的眼光和精湛的繪畫技巧、以及深厚素描功力，加上身為人母，養育小孩的經驗，但即使沒有模特兒，她也能描繪出孩子的任何一種姿勢模樣。她甚只需拾起畫筆，浸入水中，便可悠遊紙間，傳達出小孩子皮膚Q彈柔軟的特點。她的每幅畫作都情感豐富。

岩崎知弘，背著書包排隊的一年級生。（翻攝）

知弘曾經說過：「我畫小孩子的時候，感覺就像在描繪我自己的童年。」 因此，不論畫作裡的孩子眼眸是圓潤的、嘴角是輕閉的，表情特徵不僅動人，更能給予觀者一股溫暖撫慰和療癒感，其中蘊藏含著一股力量，讓觀畫者感受到孩子的尊嚴。

來展場跟可愛的「小荳荳」一起拍照打卡！

●原創手繪好細膩！大型看板和小荳荳拍照打卡趣

2018年適逢岩崎知弘百年冥誕，《窗邊的小荳荳》作者，同時也是知弘美術館館長的日本國寶級演員黑柳徹子更從東京捎來她的祝福，期盼台灣觀眾能透過知弘的筆下孩童的純真姿態，感受到知弘對於孩童的深切關懷與愛，並且攜手朝向和平美好的未來邁進。

岩崎知弘，穿比基尼的女孩。（翻攝)

本次展覽展出包含廣為人知的《窗邊小荳荳》系列插畫作品、經典童話繪本《拇指姑娘》、《戰火中的孩子》以及她生前所珍愛的物品。觀眾可近距離欣賞畫作並感受畫家對於孩子內心世界的細膩觀察。除能看精選手繪插畫外，展間內也有大型看板！可以和小荳荳一起拍照打卡，在「巴氏學園」裡一起品嚐「山和海的料理」！

岩崎知弘經典插畫展展場一隅。（蔚龍藝術提供）

本展更邀請到知弘美術館副館長竹迫祐子於2月3日下午於國立歷史博物館跟大眾分享知弘如何用他的彩筆為孩子們打造充滿愛與關懷的世界。今年寒假、春節到了春假，歡迎大小朋友一起來看可愛的「童‧樂」，從每個小孩的笑臉中，或許都能找到你自己！不管是過去、現在、甚至未來！那個打從心理最幸福的瞬間！

岩崎知弘經典插畫展開幕記者會國立歷史博物館代理館長陳濟民（中）、知弘美術館副館長竹迫祐子（左四）、蔚龍藝術總經理王玉齡，以及貴賓。（蔚龍藝術提供）

【童‧樂－岩崎知弘經典插畫展】

時間：2018/02/01 10:00~2018/04/22 18:00

地點：國立歷史博物館ㄧ樓特展室

(中時電子報)