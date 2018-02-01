鐵娘子身後的男人 英「第一先生」菲利普訪陸放閃

2018年02月01日 09:25 中時電子報 李靖棠

過往一向以男性為主導的歐美政壇，近年來隨著男女平權意識高漲，逐步出現諸多女性國家領導人，現任英國首相梅伊（Theresa May）就是其中之一。與其前輩相仿，梅伊的丈夫菲利普（Philip May）一直相當低調，但在前天出訪中國大陸的行程中，他卻罕見隨行亮相，並屢屢公開與妻子放閃，不僅羨煞外界，也讓大家感到好奇，這位英國「第一先生」（Spouse of the Prime Minister）的生平背景究竟為何？

英首相梅伊身後的男人、其丈夫菲利普。

現年60歲的菲利普，出生於英格蘭東部的諾福克郡（Norfolk），父親是名鞋商、母親則是法語教師。成績優異的他，大學進入名校牛津大學林肯學院（Lincoln College, Oxford）就讀，專攻歷史學，曾擔任多年學生會主席。在校期間，於保守黨（Conservative）舞會上，經後來的巴基斯坦女總理布托（Benazir Bhutto）牽線下，結識了大他一歲的德蕾莎。兩人很快地陷入愛河，並在1980年結為連理至今。

英國首相梅伊（圖右）與鮮少公開亮相的丈夫菲利普（圖左）共同出訪大陸。（圖/新華社）

與從政的妻子不同，菲利普一直埋首於金融行業內，曾在德銀（Deutsche Asset Management）、巴克萊資本（Barclays Capital）等大企業任職。當梅伊被選為保守黨黨魁後，為避免利益衝突與不必要的麻煩，菲利普調離了決策單位，並默默地在背後協助妻子參選。生性低調的他，面對媒體詢問和要求專訪時總是拒絕，與另一位「第一先生」丹尼斯·柴契爾爵士（Sir Denis Thatcher）一樣，鮮少公開發表言論。

Hi ho! pic.twitter.com/JgQtgr6hTo — Philip May (@PMhusband) 2017年8月15日

菲利普與梅伊結縭已37年，雖膝下無子、但卻是鶼鰈情深。始終對外以女強人身份示眾的梅伊，曾在專訪中感性提到，從1981年她父親與母親相繼離世後，菲利普就是她最重要的精神依靠，是菲利普陪伴她走出雙重打擊。兩人做事分工、並相互依靠，菲利普曾表示，「梅伊的最大願望就是成為第二位『鐵娘子』柴契爾夫人（Margaret Thatcher），他願意盡全力支持她的心願。」

Gingham Style ;-) pic.twitter.com/b1qPTMARnm — Philip May (@PMhusband) 2017年8月4日

雖然對外安靜，但私底下菲利普卻是最嚴厲批評梅伊的人，他會傾聽民眾的聲音，並轉告梅伊或給予她意見，面對梅伊的決定，他也會經謹慎思考後，給她妥善的意見。讓這位低調的「第一先生」，成為梅伊從政道路上最大的後盾。

(中時電子報)