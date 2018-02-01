婦聯會拒簽行政契約 王定宇：葉俊榮應負政治代價

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婦聯會臨時會員代表大會昨天投票決定拒絕與黨產會、內政部簽行政契約，半年多來的協商落空。民進黨立委王定宇今天在廣播節目上表示，內政部長葉俊榮想走的溫和路線失敗了，既然走錯路線，就要付出「政治代價」。

王定宇說，婦聯會最好的處理方式本來就是經由黨產會確定是否為國民黨附隨組織，雖然婦聯會一定會打訴訟戰，需要一段時間，但不會影響行政處分。不過由於內政部不想延宕時間，計劃簽行政契約先把3百多億弄到手，才會有溫和路線。「我不能說這用意不好，但你面對的是打不贏的豺狼虎豹。」

王定宇指出，婦聯會是辜嚴倬雲、潘維剛、蔡令怡、蔣方智怡在後面運作，是官太太俱樂部，新主委雷倩根本是外人，他們根本鄙視雷倩。「真正鬥贏的人，才是真正的婦聯會，黨產會快出來認定，該怎麼辦就怎麼辦。」

主持人也詢問行政院長賴清德是否要改組內閣？王定宇表示，國防、外交、陸委會屬於總統職權，以賴清德個性是不會去碰，這幾個部會會否異動要看總統國際佈局。不過，今年施政重點是「大建設」，這就牽涉到財經部會、交通部會，現在比較複雜的是這些首長不是他原來的班底，賴清德可能會讓台南市的團隊放在副手或機要的位置做歷練，至於首長會不會動他不敢去預測。

(中時)

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