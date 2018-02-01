M503事件 唐湘龍：蔡政府坐實「台灣是中國的一部分」

2018年02月01日 09:26 中時電子報 陳怡文

圖為蔡英文總統。（本報資料照片）

民航局為反制M503，暫緩核准廈門航空和東方航空的176班兩岸春節加班機，並去函國際航協(IATA)，事後大陸新華社報導IATA回覆。資深媒體人唐湘龍直指「這個政府超不帶種」，連國際民航組織回給台灣的「打臉函」都不敢公布，還要大陸來發布。這不是剛好坐實了「台灣是中國的一部分」。

唐湘龍於《NOWnews今日新聞》論壇評論，返家是基本人權，而剝奪人民返家權利，還拿來當政治籌碼的政府，不只沒資格談人權，根本就該被推翻。民進黨執政不到兩年，光是兩岸關係，敵意、仇恨不斷擴散。若期待政府就事論事，那是自欺欺人、欺中欺台，台灣人實在很有必要及早走出這種「政治幼稚病」。

國際民航組織表示M503沒問題。是有需要且安全的航線，也是專業認可的航線。2007年就核准，2015年就開通的航線。完全為M503背書。兩岸氣氛好，大陸會讓著台灣一點。蔡英文政府爭一個自己管不到、國際不支持的航線協調，姿態就低一點，理智一點。總是擺出一副「不讓我，就翻臉」的態度，「是非」擺一邊，還想用杯葛兩岸春節包機來達到促談假象。唐湘龍直言「最好不要有意外，如果有意外發生，這個政府會吃不了，兜著走。」

(中時電子報)