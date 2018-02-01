低溫來襲恐致災 台南區農改場呼籲農民做好防寒準備

大陸冷氣團來襲，這波寒流比年初更強，且低溫時間更久，台南區農改場請農民做好防寒措施，以避免並減少農業損失。（莊曜聰攝）

友善列印
中時

強烈大陸冷氣團來襲，各地陸續出現低溫，氣象局針對嘉義以北等15個縣市發布低溫特報，預計周末就能感受到寒流的強大威力，台南區農改場表示，這波寒流比年初時更強，且可能持續長達10天之久，呼籲農民做好防寒措施，以減少農業損失。

由於一期稻作陸續進入種植期，農改場建議，未插秧田區，待寒流過後再行插秧，已完成插秧的，則在田中灌滿3到5公分高的水位協助保溫，而育苗中心正在綠化的秧苗，應覆蓋一層塑膠布保溫，寒流過後再行掀開，以防寒害或凍傷；農藝作物處理方式亦同，天氣穩定後可再補充少量氮肥讓植株恢復生長。

而果樹作物部分，農民平常就要注意果園樹勢管理，以提昇樹體本身的抵抗能力；在果樹迎風面設立防風林、善用防風牆，構築基本的防寒措施，農改場表示，農民可預先包裹樹幹、果實套袋、表土覆蓋等，如木瓜、蓮霧等不耐寒的果樹，可用不織布等質材進行全株包覆防寒。

露天栽種的蔬菜，若已成熟可立即採收，未採收者則以畦溝灌水管理；瓜果類則設置防風牆、網或覆蓋簡易塑膠網、防風罩、塑膠布或採隧道棚栽培，寒流期間將設施塑膠布全部放下固定，溫度回升後即恢復原狀，以免濕度過高造成病蟲害。

農改場指出，採設施栽培的農民除利用防風塑膠布保護外，在低溫期間可淹灌或灑水在地面以提升溫度，但不可噴灑於植株上，另外使用暖氣機或加溫機時，須將機械產生廢氣排出設施，以免乙烯傷害作物。

(中時)

《花甲大人轉男孩》演員4日驅車… 房事誰人知？人妻愛愛總是不開腳…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。