低溫來襲恐致災 台南區農改場呼籲農民做好防寒準備

2018年02月01日 09:35 中時 莊曜聰

強烈大陸冷氣團來襲，各地陸續出現低溫，氣象局針對嘉義以北等15個縣市發布低溫特報，預計周末就能感受到寒流的強大威力，台南區農改場表示，這波寒流比年初時更強，且可能持續長達10天之久，呼籲農民做好防寒措施，以減少農業損失。

由於一期稻作陸續進入種植期，農改場建議，未插秧田區，待寒流過後再行插秧，已完成插秧的，則在田中灌滿3到5公分高的水位協助保溫，而育苗中心正在綠化的秧苗，應覆蓋一層塑膠布保溫，寒流過後再行掀開，以防寒害或凍傷；農藝作物處理方式亦同，天氣穩定後可再補充少量氮肥讓植株恢復生長。

而果樹作物部分，農民平常就要注意果園樹勢管理，以提昇樹體本身的抵抗能力；在果樹迎風面設立防風林、善用防風牆，構築基本的防寒措施，農改場表示，農民可預先包裹樹幹、果實套袋、表土覆蓋等，如木瓜、蓮霧等不耐寒的果樹，可用不織布等質材進行全株包覆防寒。

露天栽種的蔬菜，若已成熟可立即採收，未採收者則以畦溝灌水管理；瓜果類則設置防風牆、網或覆蓋簡易塑膠網、防風罩、塑膠布或採隧道棚栽培，寒流期間將設施塑膠布全部放下固定，溫度回升後即恢復原狀，以免濕度過高造成病蟲害。

農改場指出，採設施栽培的農民除利用防風塑膠布保護外，在低溫期間可淹灌或灑水在地面以提升溫度，但不可噴灑於植株上，另外使用暖氣機或加溫機時，須將機械產生廢氣排出設施，以免乙烯傷害作物。

(中時)