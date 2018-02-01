男粉絲注意！運動場辣妹正走入歷史

2018年02月01日 09:39 中時電子報 盧品青

美式足球啦啦隊女郎。(美聯社)

長久以來，F1的賽車女郎(Grid girls)一直是場上的亮點，被視為「賽道旁的珍珠」。不過近年因為女權重振聲威，F1官方宣布從此廢除賽車女郎。「這項傳統伴隨F1幾十年了，但已經不符現代的社會觀感。」

F1開除了所有的賽車女郎，這些失業的女孩可能不太開心，有些賽車粉絲也覺得可惜。女權團體Women's Sport Trust則是大力讚揚這項決定，「又一個體育活動走入了正途。」有人也呼籲把節省下來的經費用來培養更多女性賽車手。

女權團體剩下的目標還有擂台女郎(Ring girls)、飛鏢女郎(Walk-on girls)、環法自由車女郎(Podium girls)、啦啦隊女郎(Cheerleaders)。不少年輕女子透過這類工作成功開啟模特兒事業，有些則是嫁給了冠軍選手，擂台女郎、飛鏢女郎、環法女郎都有將近50年的歷史。

綜合格鬥雖然是近年才興起的運動，但也繼承了拳擊的擂台女郎「陋習」，格鬥女星龍達魯西(Ronda Rousey)就曾經抱怨過某些擂台女郎的收入居然比女拳手還高，因此擂台女郎可能是下一個被關注的對象。

至於啦啦隊女郎因為擁有超過百年歷史，早已被視為全美中學與大學的重要競賽，並且男性也參與其中，一時之間恐怕難以撼動。

(中時電子報)