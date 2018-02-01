房事誰人知？人妻愛愛總是不開腳 30年夫婦鬧離婚

中醫師王雅秀經過詳細的把脈辨證，用何首烏、茯苓、牛膝、枸杞子、菟絲子、補骨脂等中藥為陰道乾澀的太太調養以增加陰液的分泌。（馮惠宜攝）

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中時
／台中報導

這下誤會大了！1對年逾半百的夫妻詢求中醫幸福門診，老公抱怨妻子從年輕的時候開始，行房從來不肯配合打開雙腿，讓他無法長驅直入，很想離婚。經中醫師王雅秀望聞問切，發現太太因為陰道乾澀，只要一「愛愛」就會「痛痛」，經以中藥「滋陰」、「補腎」治療3個月，這對半百夫妻猶如新婚每週都能保持良好的魚水之歡。

蓮樺中醫診所中醫師王雅秀表示，這對夫妻剛到門診時，丈夫對妻子充滿了怨懟，覺得自己忍受了10多年不「仁道」的對待，因為太太每次行房都很彆扭，始終不肯把雙腿打開，他不得其門而入，性愛進行的十分困難，雖然如此，他們夫妻還是孕育了2個孩子，男主角說，多數時間都是進行體外摩擦，隱忍10多年，很想離婚。

王雅秀聽完這位先生陳述，立即明白做太太的委曲，問題是出在陰道乾澀，使太太每次面臨性事如臨大敵，很難敞開肢體與心情。經過詳細的把脈辨證，用何首烏、茯苓、牛膝、枸杞子、菟絲子、補骨脂等中藥為太太「補腎填精」，增加陰液的分泌。

王雅秀說，現代女性陰道乾澀問題，不只侷限於更年期婦女身上，年輕的婦女朋友因為工作、生活造成的心理壓力、慢性疾病及陰道炎症，都有可能造成卵巢功能減退、性激素下降，而丈夫不夠溫柔體貼、前戲不足，也會使太太的性興奮不足，使陰道分泌物不足，行房缺乏愛液及彈性不足。

除了中藥調理，醫師也建議患者可以多吃富含膠質的銀耳、枸杞、桂圓、核桃、雞蛋、百合、山藥等食材，都是平日補養「陰液」的好食材。這對夫妻治療1個月，太太已經逐漸的消失了恐懼感，能夠配合丈夫的要求，前後治療3個月，倆人向醫師坦承每周至少愛愛1次，猶如新婚。

(中時)

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