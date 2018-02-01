三芝共榮社區守護者！珍貴老樹伴「蛙蛙」

2018年02月01日 10:08 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

從「寶可夢」到「旅行青蛙」？虛擬要VR帶動真實互動？日本手遊「旅行青蛙」一夕爆紅，就連藝人五月天阿信、Selina等人都瘋狂曬蛙！其實在新北市三芝的共榮社區就有美麗生態！種植許多珍貴樹種，如白筍、山藥、金針花等，近期亦可見蛙類芳蹤呢！歡迎大家帶著「旅行青蛙」來玩！

為展現保護樹木的決心，新北市政府針對境內具歷史悠久之學校、社區及具地方人文特色之街道進行調查，將符合樹木胸徑、樹齡、地方特色、歷史及研究價值等條件之樹木列為珍貴樹木，在守護綠色資源之餘，也希望承載的記憶能長久流傳。位於三芝共榮社區一株陪伴當地居民世代成長的大葉雀榕，近日成為新北市珍貴樹木的一員。

共榮社區是新北市第一個核定的農村再生社區，為當地長大的退休教師林義峰在返鄉時見到與記憶中的田園風光相距甚遠的惡化環境後，結合居民對土地的情感與回憶，以及環境教育相關知識的宣傳，逐步發展成與大自然和平共處、又能自給自足的農村，主要出產筊白筍、山藥、金針花等，近期亦可見蛙類芳蹤，在106年獲頒新北市金牌農村。

除落實農村的環境復育和產銷合一，共榮社區亦提報位於其農夫學堂旁一株枝繁葉茂的大葉雀榕為珍貴樹木。社區居民表示，家人搬來此地已50餘年，搬來時樹木早已在此扎根生長，在三芝盛產茶葉時期，這棵雀榕即提供了製茶工人及居民談天說地的好所在，數十年來見證當地興衰，時至今日，依然是陪伴社區步步向前的精神支柱。

為一同對這兼具自然及文化價值的老樹盡心，市府景觀處於今年1月22日邀集臺大森林系專家至現場ㄧ探雀榕英姿，並確認生長情形，專家表示生長情形大致良好無虞，惟社區擔心近路面的下垂枝有掉落的安全疑慮部分可配合作修剪，另棲地水泥鋪面若刨除雖有利其根系生長，但因樹木位處坡坎且在路邊，又已傾斜。

若刨除鋪面恐對於根系造成傷害，或是破壞現在樹體的重力平衡，導致樹木傾倒，因此目前不建議敲除鋪面，建議先進行棲地清潔及石塊搬除等簡易的改善。對此，三芝區公所將依建議先進行樹木棲地的簡單清理，市府未來亦將由專業廠商對樹木進行修剪，為守護如此珍貴的綠色文化瑰寶共同努力。

三芝也是新北賞櫻的重要景點，隨櫻花花季將至，景觀處也建議大家不妨到共榮社區走走，賞櫻與享受當地自然風光之際，也別忘了來看看共榮社區這株新加入珍貴樹木家族的新成員。

(中時電子報)