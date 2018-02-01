根本不必走萬步！ 實驗：每天快走10分鐘3次更健康

2018年02月01日 10:21 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

許多人「一天走萬步」拿來當日常運動，但它真能對健康起作用？如果用快走取代，是否也有同樣效果？一項實驗發現，走路能否達到效果，關鍵在速度而非時間長短，專家指出，每天走3組10分鐘快走，其實比一天走萬步更有益健康。

根據BBC報導，一天走萬步概念起源於日本，1964年東京奧運前一家營銷公司發明了萬步計，後來有學者鑑於年輕人仿傚歐美人，生活方式愈來愈懶散，於是發起一天走萬步活動。

為了解一天走萬步的實際功效，BBC科學節目主持人邁克爾·莫斯利（Michael Mosley）的製作團隊做了對照實驗，將志願者分成兩組，一組一天走完一萬歩(8.05公里)；另一組則是每天完成3個10分鐘的快步走(2.4公里)，加總步數大約3000步。

結果出人意外，走萬步的人雖能完成，但覺得吃力，相較之下，另一組感覺輕鬆，還多30%「中等到比較劇烈的運動」。

從數據可看出，快步走志願者占明顯優勢，還多做了30%「中等到比較劇烈的運動」。科普蘭德教授解釋，由於速度快，他們的心律增加，有點上氣不接下氣，這才起到了鍛鍊的作用。因為許多證據顯示，這樣能降低人們得糖尿病、心血管疾病以及一些癌症的風險。

科普蘭德教授還說，「當你做中等強度以上運動時，你才開始獲得有益健康的最大好處」。

(中時電子報)