人人都可以是Maker 台南市自造中心培育小小Maker

剛放寒假，台南市自造教育示範中心就開辦「創客機器人挑戰營」，讓Maker種子深植國小同學心中。（曹婷婷攝）

友善列印
中時
剛放寒假，台南市自造教育示範中心就開辦「創客機器人挑戰營」，讓Maker種子深植國小同學心中。（曹婷婷攝）

這個寒假來當Maker吧！台南市自造教育示範中心為了讓國小學生感受動手作樂趣，寒假一開始就開辦「創客機器人挑戰營」，透過動手製作「仿生機器人」、「旋風飛行車」，還有自己動手烘烤Pizza，讓寒假吹起濃濃Maker風！

負責策畫活動的自造教育示範中心主任、新興國中教務主任陳明宏表示，108新課綱強調希望學生透過主動學習，與同儕、外界有良好互動，達到社會進步共好目的，因此，課程就是基於這些理念而設計活動，所有同學都要與同組夥伴互相合作、解決問題，完成3大任務。

新興國中校長蘇恭弘說，這次的活動希望讓國小六年級同學體驗自己動手作，礙於場地限制名額有限，一開放網路報名就秒殺，2天活動下來，共有來自大台南地區23間國小近50名學生參與，人數超乎預期。

最特別的烘烤Pizza所用的窯，是由校內同仁花了好幾個星期六、日，遠至高雄師大由無到有，一點一滴自行製作完成，因此取名為「夢想窯」，希望學生實現自己動手作的夢想，而全體參與的同學吃到自己烤出的Pizza直呼好好吃。

負責教導同學仿生機器人的林明鈿主任及姚俊傑老師，2人雖已退休多年，但仍無私協助推動科學教育，每年指導同學參加青少年科技競賽都能得獎，兩人表示，製作仿生機器人最有挑戰的地方，就是每次製作都可能得到不一樣的成品，因此，學生要學會克服問題，擁有解決問題的習慣與能力。

台南市自造教育示範中心附設在新興國中，校方努力推動自造教育及科技教育讓更多學生瞭解，希望藉由體驗活動，讓Maker種子深植國小同學心中。

(中時)

三芝共榮社區守護者！珍貴老樹伴… 清君賜戴宰相帽土地公 送金銀幣…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。