人人都可以是Maker 台南市自造中心培育小小Maker

2018年02月01日 10:57 中時 曹婷婷

剛放寒假，台南市自造教育示範中心就開辦「創客機器人挑戰營」，讓Maker種子深植國小同學心中。（曹婷婷攝）

這個寒假來當Maker吧！台南市自造教育示範中心為了讓國小學生感受動手作樂趣，寒假一開始就開辦「創客機器人挑戰營」，透過動手製作「仿生機器人」、「旋風飛行車」，還有自己動手烘烤Pizza，讓寒假吹起濃濃Maker風！

負責策畫活動的自造教育示範中心主任、新興國中教務主任陳明宏表示，108新課綱強調希望學生透過主動學習，與同儕、外界有良好互動，達到社會進步共好目的，因此，課程就是基於這些理念而設計活動，所有同學都要與同組夥伴互相合作、解決問題，完成3大任務。

新興國中校長蘇恭弘說，這次的活動希望讓國小六年級同學體驗自己動手作，礙於場地限制名額有限，一開放網路報名就秒殺，2天活動下來，共有來自大台南地區23間國小近50名學生參與，人數超乎預期。

最特別的烘烤Pizza所用的窯，是由校內同仁花了好幾個星期六、日，遠至高雄師大由無到有，一點一滴自行製作完成，因此取名為「夢想窯」，希望學生實現自己動手作的夢想，而全體參與的同學吃到自己烤出的Pizza直呼好好吃。

負責教導同學仿生機器人的林明鈿主任及姚俊傑老師，2人雖已退休多年，但仍無私協助推動科學教育，每年指導同學參加青少年科技競賽都能得獎，兩人表示，製作仿生機器人最有挑戰的地方，就是每次製作都可能得到不一樣的成品，因此，學生要學會克服問題，擁有解決問題的習慣與能力。

台南市自造教育示範中心附設在新興國中，校方努力推動自造教育及科技教育讓更多學生瞭解，希望藉由體驗活動，讓Maker種子深植國小同學心中。

(中時)