因瞄準系統失靈 澳洲恐再砸大錢修F-35戰機

澳洲空軍向洛克希德馬丁訂購多架F-35A戰機，首先到港的2架新機，卻被爆出無法執行任務，需再花大錢更新零件。（圖/澳洲皇家空軍）

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中時電子報

據英國每日郵報（Daily Mail）報導，繼去年9月傳出無法飛行的問題，甫接收兩架新F-35A型戰機（F-35A Lightning II）的澳洲皇家空軍（Royal Australian Air Force），似乎又遇到大問題了。美國國防部（US Department of Defence）最新測試報告指出，疑似因為瞄準系統失靈，建議澳洲空軍延緩讓F-35戰機執行戰鬥任務的時間。

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更讓人無奈的是，報告中表示，除瞄準系統失靈外，F-35戰機還有213個無解的缺陷，這些缺陷恐造成機上電子系統、武器、資訊安全和駕駛艙等設備失靈，導致飛行員生命遭受極大威脅。同時在實際測試時，發現F-35戰機會出現無法瞄準移動目標，目前洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司也已介入調查中。

澳洲首兩架交貨的F-35戰機。（圖/澳洲皇家空軍）

F-35戰機是美軍與其盟友最新一代的隱形戰機，共分為A、B、C三種型號，其中F-35A屬於傳統空軍型號、B型則屬於海軍的短場起降戰機，而C型則是新一代航母艦載機。F-35戰機的研發計畫由美軍領頭，聯合英、澳、日、加、以色列等十國，投入超過400億美元（約1.24兆台幣）進行研發，目的是要取代當前的F-16（F-16 Fighting Falcon）和F-18「大黃蜂」戰機（McDonnell Douglas F/A-18 Hornet）。

作為F-35研發計畫的一員，澳洲政府去年砸下170億美元（約5,315.7億台幣）的經費，向美國訂購72架最新的F-35A戰機，作為麾下戰機換代的新選擇，並已在去年航太展期間迎回2架新戰機。如今，不僅美軍自身F-35A戰機的「缺氧」議題未解，恐怕也將讓這款極為昂貴的嬌客們如骨牌般，接連在各地出現難以預期的「病痛」。

(中時電子報)

文章來源：Australia's new state-of-the-art fighter planes shaping as $17 billion duds because they can't SHOOT straight

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