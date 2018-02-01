清君賜戴宰相帽土地公 送金銀幣賀旺年

雲林縣斗南小南天福德廟製金銀幣送點光明燈和發財燈信徒，祈祝狗年財運旺旺！（許素惠攝）

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雲林縣斗南小南天福德廟信徒開心獲贈紀念金銀幣。（許素惠攝）

雲林縣斗南小南天福德廟供奉的土地公很不一樣，頭戴的是清朝嘉慶君御賜的宰相帽，適逢260周年慶，特製金銀紀念對幣，即日起贈送給點光明燈和發財燈信眾，並將在元宵節當天舉行法會進行點燈，祈祝信眾狗年旺旺！

斗南鎮中正路福德街路口的小南天福德廟，主祀土地公和土地婆，創建於清乾隆22年（1757年），1989年重建；相傳清代嘉慶君遊台灣時，在現嘉義（諸羅）縣大林鎮一帶遇險，獲諸羅縣城隍通知他里霧堡（雲林縣斗南鎮）的土地公前往護駕，由土地公托夢囑咐嘉慶君日息夜行，並化身為「火金姑」（螢火蟲）引路，直至南投縣竹山鎮鎮伏地方惡霸時遇險，才以土地公神衣護體，讓嘉慶君金蟬脫殼得以逃過劫難。

嘉慶君安然回京後感念土地公的神威庇護，特令「王得祿」領聖旨攜一個香火爐前來，敕封土地公、土地婆之廟為「福建神璋州府城諸羅縣他里霧堡小南天福德廟」，並特賜榮戴宰相帽，迥異於一般戴員外帽的土地公。

小南天管委會主委徐見銘指出，今年是該廟創建260年，又逢旺年，堪稱好彩頭，特製金、銀紀念對幣送給點燈信眾，該廟設有720座光明燈和發財燈，供信眾消災解厄、求旺財運，即日起，登錄點光明燈或發財燈，即可自選一個金或銀紀念幣，兩燈皆點可選兩金或兩銀或金、銀對幣，讓金銀幣權充財母，暢旺一整年的財運。

(中時)

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